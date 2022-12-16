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喬州、新罕州跟進「封殺」TikTok 全美已13州

編譯盧炯燊／綜合15日電
喬治亞州及新罕布夏州15日下令，州政府所有電腦設施禁止使用「抖音」及相關信息傳遞應用程式。（美聯社）
喬治亞州及新罕布夏州15日下令，州政府所有電腦設施禁止使用「抖音」及相關信息傳遞應用程式。（美聯社）

同屬共和黨籍的喬治亞州長坎普(Brian Kemp)及新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)15日下令，州政府所有電腦設施禁止使用「抖音」(TikTok)及相關信息傳遞應用程式，理由是TikTok形成安全風險，中國政府有可能藉此收集用戶的個人信息。

與此同時，國會也加大禁抖音的動作，參院擴大了禁止在政府智慧手機及其它設備上下載TikTok的命令，但這個做法是否能獲眾院通過，仍不確定。

喬治亞及新罕布夏兩州這是繼南卡、德州、奧克拉荷馬、馬里蘭，阿拉巴馬、愛達荷、愛阿華、內布拉斯加、北達科他、南達科他、猶他等11州之後，新加入禁止在州政府電子設備上使用TikTok的行列。

蘇努努更進一步禁止阿里巴巴旗下的應用程式，華為、中興的電信硬體設備及智慧手機也遭禁止，他下令州府機關在30天內刪除所有被禁止的軟體或硬體。

坎普早前引用聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)的說法，指中國可以使用相關應用程式收集用戶數據用於間諜活動。

除了上述13個州的州長外，其他州也有愈來愈多州議員，要求州政府規定所有移動設備禁用TikTok。分析師認為，在目前情況下，拜登政府若推動全國禁用TikTok將獲得廣泛支持。

在這一波要求禁用TikTok的浪潮裡，愈來愈多人擔心它所帶來的安全風險，參院在2020年通過一項禁止TikTok的法案，但法案在眾議院陷入僵局從未獲得批准。 其他監管或禁止TikTok及其他應用程式的法案，同樣在國會懸而未決。

有眾院立法助理表示，在共和黨人1月正式控制眾院後，將會更容易獲共和黨支持立法禁止TikTok。

對於中國政府是否收集 TikTok 數據一直存在爭議，TikTok母公司字節跳動已於2020年將總部遷至新加坡。

TikTok運營長帕帕斯(Vanessa Pappas)表示，該公司保護所有美國用戶的數據，中國政府官員無法查看這些數據。

TikTok 眾院 共和黨

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