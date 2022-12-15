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美入籍考試2改革 「更簡單、標準化」明年試點

記者顏伶如／綜合報導
USCIS入籍考試明年測試某些考題將更新，讓考試變得更平易近人。圖為公民入籍儀式。(Getty Images)
USCIS入籍考試明年測試某些考題將更新，讓考試變得更平易近人。圖為公民入籍儀式。(Getty Images)

美國國籍暨移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)14日宣布，拜登政府明年將推出測試計畫，入籍考試某些考題將有更新，讓考試內容變得更加平易近人。

外籍人士成為美國公民的過程裡，入籍考試是重要關卡，每年約有數十萬人參加入籍考試。拜登總統上台之初便簽署了第14012號行政命令(Executive Order 14012)，要求檢討入籍考試的英語考題與公民考題。移民局的最新宣布就是檢討之後的更新措施。

移民局14日在「聯邦公報」(Federal Register)發表公告指出，入籍考試將推出考題更新的測試計畫。

現行入籍考試包括四大項目：閱讀、書寫、公民、英語口語能力，閱讀與書寫都是標準化考題。測試計畫的用意在於嘗試更新版公民考題的效果，並且測試最新研發的英語口語考題，評估是否可能在日後成為標準化考題。

移民局表示，測試版考題的推出，符合了移民局收到多個外部團體的意見反饋。

國籍暨移民局局長賈杜(Ur M. Jaddou)指出：「入籍考試是成為美國公民的重要步驟。」他說，針對這個重要過程中，移民局歡迎權益相關團體提供意見與參與討論，移民局也持續改善並更新入籍考試，以確保合乎企業考試標準。

移民局將與專門輔導母語並非英語的合法移民社區義工組織協助合作推出測試版考試，大約需要1500名正在參加成人教育課程的民眾參加測試考試。移民局將根據測試考試的結果推動入籍考試改革。

移民局表示，測試考試預訂2023年裡將進行5個月。

移民局表示，歡迎與入籍考試有關的各界人士與團體，針對測試考試提供書面資料、看法、評論或辯論，可以直接發信到移民局專用電子郵箱： [email protected]

移民局官員14日對有線電視新聞網(CNN)表示：「我們經常聽到的意見就是，口語考試應該予以標準化，向閱讀、書寫項目看齊，這點我們是同意的。」官員說，如果沒有標準化，口語考試就變得非常主觀，取決於面試官的個人決定。

USCIS入籍考試明年測試某些考題將更新，讓考試變得更平易近人。圖為在紐約市政廳...
USCIS入籍考試明年測試某些考題將更新，讓考試變得更平易近人。圖為在紐約市政廳前廣場舉辦的公民入籍儀式。(本報資料照片)

移民局 拜登 美國公民

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