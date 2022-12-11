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骨髓癌新療法「直搗敵營」 有望「清零」癌細胞

編譯陳韻涵／綜合10日電
紐約西奈山醫學院帝施(Tisch)癌症研究所成功研發治療骨髓癌的新型免疫療法。圖為研究人員作血液測試。(美聯社)
紐約西奈山醫學院帝施(Tisch)癌症研究所成功研發治療骨髓癌的新型免疫療法。圖為研究人員作血液測試。(美聯社)

紐約西奈山醫學院帝施(Tisch)癌症研究所成功研發治療骨髓癌的新型免疫療法，兩項臨床試驗中有高達73%病患的反應良好，其中30%病患體內的骨髓癌細胞消失。

這項治療方法被稱作雙特異性抗體(bsAb，結合T細胞和多發性骨髓癌細胞)，指導T細胞殺死多發性骨髓癌細胞；研究員形容此療法「直搗敵營」。

現用型免疫療法talquetamab的成功，為試過既有癌療都無效的病患帶來一線生機；新療法利用與其他核准療法不同的標靶，即在癌細胞表面的受體GPRC5D。

Talquetamab已進行兩階段臨床試驗，第一階段的結果發表於新英格蘭醫學期刊(NEJM)，第二階段成果10日於美國血液學會(ASH)年會時發表。

受試對象都曾接受三種以上不同療法卻未見持續性療效，因而接受標靶治療以對抗頑固型多發性骨髓癌。

領導兩項研究的帝施癌症研究所多發性骨髓癌臨床研究計畫主任查利(Ajai Chari)說，「將近75%病患得以開啟人生新階段，talquetamab在曾接受大量治療的『復發或頑固型多發性骨髓瘤』患者中得以誘發反應，且是首次利用雙特異性抗體，對抗多發性骨髓癌病患體內的GPRC5d蛋白質」。

此研究的受試病患都曾接受標準療法，但仍持續復發，亟需額外治療。

研究初期階段試驗原本是為了評估耐受性並尋找安全劑量，第一階段臨床試驗在2018年1月到2021年11月於全球多家癌症中心招募232名病患進行，受試病患接受多劑靜脈或皮下注射，後續研究著重每周或隔周皮下注射。

第一階段研究的效度與安全性在第二階段臨床試驗中獲得驗證，後者試驗對象為分兩批，其中143名病患每周注射，另145名病患隔周注射較高劑量。

查利表示，兩組研究對象的整體反應率約73%，且每一個小組的反應率都相當，僅一種罕見型多發性骨髓癌病患例外，這種骨髓癌已擴散到器官及軟骨組織。

此外，逾30%病患都有良好反應，即未再偵測到骨髓癌特殊標記，近60%的人則有很棒的部分反應，表示癌細胞大幅減少但還未降至零。

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