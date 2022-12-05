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15歲少女家人被男網友殺害 青少年怎防「網路釣魚」？

編譯孫梁／綜合4日電
數以百萬計的未成年人正在使用社交媒體網站。（Unsplash.com）
數以百萬計的未成年人正在使用社交媒體網站。（Unsplash.com）

針對兒童的網上釣魚犯罪多年不斷，維吉尼亞州前警察愛德華茲(Austin Edwards)在網路騙取一個15歲少女的信任，結果他到南加州殺死了她的母親和祖父母。女孩的姑姑說：「各位家長請務必關注子女在網上的活動，他們在跟誰說話。」

釣魚犯罪是線上欺騙，不懷好意的人使用假照片和假身分證在網路與人交流，以贏得未成年人的信任，吸引渴望愛情和希望交友的青少年。為了吸引15歲的加州少女，28歲的愛德華茲自稱他是青少年。維吉尼亞理工大學副教授布蘭特利(Aaron Brantly)說：「釣魚者是假裝另一個人，對弱勢者施加影響。」

專家指出，釣魚犯罪有跡象可尋，家長應當注意，包括兒童在網上對某個人產生了依戀。布蘭特利說：「釣魚者往往會告誡自己的目標，莫將他們的關係告知他人，包括親友。」

關注兒童線上安全的網路專家沙希德(Fareedah Shaheed)說，另一個跡象是，釣魚者不願視訊露面，或是取消約好的會面。

聯邦調查局(FBI)警告說，如果在網路對某人產生太美好的感覺就要三思，可能就是浪漫詐欺。FBI說，詐欺者可利用社群媒體的共享訊息和約會網站，深入了解和鎖定目標，因此要格外警惕那些希望你盡快下線，以便到某個地方私下交流的人。

網路安全專家表示，家長應在釣魚犯罪前採取措施，包括與子女坦承對話，交流對網路安全的看法，甚至參與子女的網路世界，包括一起玩遊戲、相互發送社群媒體上的有趣短影片、聽他們講遊戲和網路故事、對他們的線上活動表現出興趣，並向他們提問。」

沙希德說：「家長要做數位世界的模範，如果家長希望子女重視社群媒體隱私，自己就要帶頭。子女看到家長的榜樣，就會有樣學樣。」

網路專家還建議：發現可疑圖片後，可在谷歌進行逆向搜索，以確定其原始出處；要求與在線上互動的人視訊對話，但這是釣魚者最不想要的方式；向親友坦承線上交友，並讓其他人參與，以幫助辨識，以及不要給在線上聯繫和通過話的人打錢。

釣魚 社群媒體 維吉尼亞州

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