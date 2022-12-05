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高通膨但就業旺 經濟矛盾 學者：可能沒想像中差

編譯洪毅／綜合4日電
圖為維吉尼亞州阿靈頓市街頭貼出「所有職位都招人」的廣告。(Getty Images)
圖為維吉尼亞州阿靈頓市街頭貼出「所有職位都招人」的廣告。(Getty Images)

展望今年初以來的經濟狀況，最貼切的形容詞可能就是「矛盾」：民眾普遍對經濟狀況感到不滿，高通膨更是貨真價實的存在，但在不滿的同時，依然熱衷於消費，在火熱的就業市場中掙錢，反映經濟各面向依然尚不穩定；而這樣的經濟狀況最終將是春暖花開還是跌入萬丈深淵，目前仍充滿未知。

有線電視新聞網(CNN)報導，大多數經濟數據都顯示，雖然經濟衰退的跡象似有存在，但是美國的經濟依然充滿韌性，特別是在就業及消費方面：目前美國失業率為3.7%，處於過去半個世紀以來最低的位置，職位空缺數達1000萬個，平均每個正在找工作或是有意跳槽的民眾可分得1.7個就業機會。

通膨高攀，但是民眾的消費沒有縮手，航空旅運及進入迪士尼樂園的「人次」之多幾乎要打破紀錄，1億9600萬民眾曾在感恩節周末購物則已經創下新紀錄，而且數據分析機構Adobe Analytics還說，飆升的銷售額無法只用通膨來解釋，民眾更樂意於消費是個事實。

美國商會(US Chamber of Commerce)首席經濟學者杜貝(Curtis Dubay)表示，當前對經濟狀況的不滿乃「間接悲觀主義」，民眾並沒有直接面臨經濟蕭條的問題，大多數不好的消息面都是從通膨或外界紛飛的消息中得知，「真實的經濟狀況可能沒有想像中那麼差」。

只不過確實的，經濟矛盾的感知並非僅止於民眾，例如就業市場火熱理應是經濟的大好消息，但是聯準會主席(Jerome Powell)30日表示，就業市場「太過強勁，會加劇通膨問題」。

通膨正迫使聯準會大幅度升息，如此貨幣緊縮政策的經濟影響肯定會在明年顯現出來，而當前一般民眾的存款總額達1兆7000萬元，顯示家戶財務狀況處於健康狀態，這樣的經濟緩衝將發揮多少效果，目前仍眾說紛紜。

報導指出，自新冠疫情爆發以來，各面向的經濟數據一直有所矛盾，反映受到破壞的經濟仍處在重新穩定的過程，也讓經濟前景變得非常難以預測。

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