「前所未見」Z世代黑五當社交 買氣大爆發

零售業者指出，今年黑五展示Z世代購物爆發力。圖為年輕消費者在科羅拉多州丹佛市，選購電子產品。(美聯社)

今年黑色星期五 周末最大消費群體來自1997年到2012年出生的Z世代和1980年代出生的千禧世代，他們不受高通膨影響，締造周五空前買氣。

有線電視新聞網(CNN)報導，Z世代是全美成長最快的人口族群，堪比千禧世代。

千禧及Z世代人口占全美60%

研究公司「柯文股票研究」(Cowen Equity Research)指出，Z世代和千禧世代占當前全美人口的60%，到了2028年會成長至70%。

市調公司NPD的服飾產業分析師克里斯汀‧克拉西-蘇莫(Kristen Classi-Zummo)說：「大量Z世代此次黑五 外出購物，年輕消費者湧入購物中心，把黑五當作社交活動，他們提早跟朋友來購物。」

克拉西-蘇莫表示，年輕人在黑五及感恩節周末的年終購物行為令她震驚，「往年前所未見」。

超過1.2億人假期湧進實體店

零售業者指出今年黑五展現Z世代購物爆發力。圖為消費者在加州洛杉磯的亞凱迪亞市購物中心購物。(Getty Images)

今年黑五實體店面的買氣比線上通路佳，「全美零售聯合會」(NRF)估計，超過1億2300萬人在黑五及假期周末造訪實體店，比去年勁揚17%，而網購買氣僅增2%，來到1億3020人次。

整體而言，今年從感恩節到網路星期一(Cyber Monday)的五天假期，創紀錄的1億9600萬人次購物，比去年增加10%。

購物中心業者PREIT在東岸有18個購物中心，證實今年購買主力為Z世代消費者。

加州洛杉磯的亞凱迪亞市購物中心。(Getty Images)

頂級Z世代品牌 黑五人氣旺

PREIT執行長科拉迪諾(Joe Coradino)說：「黑五周末，每個年齡層的消費者都外出購物，但年輕族群肯定更多，且最強大買氣來自頂級Z世代品牌和時尚百貨。」

克拉西-蘇莫說，「對Z世代而言，這不只是購物，而是與朋友結伴享樂。」

在服飾方面年輕Z世代消費者對品牌的辨識度極高，卻不太在意價錢。

產業專家認為，露露檸檬(Lululemon)等昂貴運動品牌透過抖音TikTok、Instagram等社群平台打造的個人風格效應，成功吸引年輕族群。

露露檸檬的瑜珈褲一件要價120元以上，但Z世代消費者依然趨之若鶩，其他類似的高檔品牌還有Aritzia，中價位品牌則有Garage、Pacsun和Aerie。

克拉西-蘇莫說：「促銷並非吸引這些消費者的主因，20%的18歲到24歲消費者做購物研究前先看社群媒體 。」