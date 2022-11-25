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不甩中國警告？英外委會最快下周訪台 將見蔡英文總統

編譯中心／綜合24日電
英國國會外委會主席克恩斯。(取自克恩斯議員官網)
英國國會外委會主席克恩斯。(取自克恩斯議員官網)

英國國會外交委員會原定今年2月訪問台灣，但受疫情、首相改選等諸多因素影響數次延期，隨後陸續有消息指出，訪團預計11或12月成行。近日更傳出，外委會可望下周抵台訪問。

根據公開資料，英國會外委會上一次訪台是在2006年。不過，美國國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)今年8月訪問台灣後，北京屢藉故在外交、軍事領域對台灣施壓，升高區域情勢衝突；裴洛西訪台期間，中國駐英大使館曾罕見召開記者會，大使鄭澤光警告若英議員訪台，「必將給中英關係帶來嚴重後果」、「玩火者必自焚」。因此外委會是否將按計畫在今年內訪台，以及訪台行將如何牽動台英與英中關係，備受矚目。

10月12日當選的新任外委會主席克恩斯(Alicia Kearns)8月受訪時曾說，外委會「毫無疑問」今年稍晚會訪問台灣，北京對裴洛西訪台的激烈反應未影響訪台計畫。

克恩斯並說，她看不出有任何理由必須取消訪台，除非「台灣方面請我們這麼做」。

中央社引述數名英方消息人士說，外委會可望於本月底訪台，期間將晉見總統蔡英文。關注英中關係的電子報「北京到英國」(Beijing to Britain)24日推文表示，外委會將於下周訪台。

外委會新任主席克恩斯是極少數致力推動跳脫英中關係框架，探索、推進台英關係的英國議員之一。儘管被視為「對中鷹派」並以此自豪，她主張「挺台不該僅是為了抗中」，台英關係本身就是值得專注討論的課題。

克恩斯率先倡議透過引進更多來自台灣的華語教學資源，降低英國對「孔子學院」等受北京控制機構的依賴。9月競選外委會主席時，克恩斯對台媒表示，若成功當選，她將持續與台灣討論台英雙方共同的優先事項，台灣是英國「向印太傾斜」政策的關鍵民主夥伴。

前外委會主席圖根哈特(Tom Tugendhat)今年9月上旬獲任命為內政部安全事務國務大臣，外委會隨後展開主席補選。獲跨黨派議員的有力支持是任何一位參選人順利當選的重要前提，屬保守黨籍的克恩斯在競選期間有效鞏固在野黨工黨、自由民主黨多數議員的支持。

外委會在回應媒體查詢時表示，基於安全考量並依循慣例，無法事先證實外委會任何對外訪問行程。

英國 北京 裴洛西

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