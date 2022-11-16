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全球人口破80億 資源稀少地區恐更困窘

編譯中心／綜合15日電
地球上居住的人口增加，導致人類與野生動物爭奪水源、糧食與空間，讓大自然承受更多壓力。圖為受洪災影響的巴基斯坦人排隊領取救濟物資。(美聯社)
地球上居住的人口增加，導致人類與野生動物爭奪水源、糧食與空間，讓大自然承受更多壓力。圖為受洪災影響的巴基斯坦人排隊領取救濟物資。(美聯社)

聯合國表示，全球人口15日突破80億人，已因氣候變遷面臨資源稀少窘境的地區，接下來將遭遇更多困難。根據聯合國人口司預測，15日在某個地方誕生的嬰兒，將成為全球第80億人口。

2030年全球人口將達到約85億人，2050年將達97億人，約2080年代將攀至約104億人高峰，屆時全球人口比現在增加24億人，並維持這個水準直到2100年。無論是糧食、水源或燃料，能夠分配的資源都將會變得更少。

路透報導，專家說，非洲人口預計將迅速增加，但當地也是最容易受到氣候衝擊、最需要金援因應氣候問題的地區。

在撒哈拉沙漠以南非洲，已有約7億3800萬人沒有適當糧食來源。澳洲智庫經濟與和平研究所估計，到本世紀中，此區人口預計將激增95%，該區域絕大多數國家將無法永續發展。

就全球而言，人口達到80億，意即地球在過去11年間增加10億人。聯合國人口司司長威爾莫斯說，「這代表人類成功，但也對我們的未來構成風險」。

在全球成長人口中，絕大多數出生在中等收入國家，主要在亞洲，自2011年來增加約7億人。印度增加約1億8000萬人，預計明年將超越中國，成為全球人口最多的國家。

即使全球人口創新高，人口成長率每年穩定下滑，已降至不到1%。聯合國預測全球人口將在2080年代攀至高峰，達到約104億人。

全球人口成長趨勢 製表／國際組
全球人口成長趨勢 製表／國際組
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專家說，人口成長加上氣候變遷，可能導致大規模遷徙，並在未來數十年引發衝突。地球上有愈多人居住，導致人類與野生動物爭奪水源、糧食與空間，讓大自然承受更多壓力。

排碳量貧富不均狀況也將持續。根據斯德哥爾摩環境研究所分析，1990年到2015年，全球1%最富裕人口，相當於約6300萬人的碳排放量，是半數最貧困人口碳排量的二倍以上。

威爾莫斯說，人類對自然世界造成的衝擊，「與我們的所作所為更有關，而非我們有多少人」。[email protected][email protected]>

多明尼加首都聖多明哥15日第一個出生的嬰兒達米安，被該國象徵性選為「80億寶寶」...
多明尼加首都聖多明哥15日第一個出生的嬰兒達米安，被該國象徵性選為「80億寶寶」。據聯合國估計，15日在地球某個地方誕生的嬰兒，將成為全球第80億人。(歐新社)

聯合國 氣候變遷 澳洲

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