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放寬防疫落空 中國堅持動態清零

記者林則宏、葉文義／綜合報導
中國官方5日重申堅持動態清零，外界對中國調整防疫政策的預期落空。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。(路透)
中國官方5日重申堅持動態清零，外界對中國調整防疫政策的預期落空。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。(路透)

中國調整現行防疫政策的預期落空。中國國家疾控局官員胡翔5日指出，當前國際疫情迎來新的冬季疫情流行季，中國局部地區疫情反彈趨勢明顯，將堅持「動態清零」總方針不動搖。此外，記者會上還點名鄭州等地方政府有防疫過度現象。

近日有關中國將放寬現行防疫政策的傳聞不斷，內地和香港股市上周五甚至因此大漲，美國的中概股也漲聲一片。外界原先期待，中國國務院聯防聯控機制5日的防疫記者會傳出好消息，不料官員仍一再重申堅持「動態清零」不動搖。

強調清零政策效果最好

胡翔強調，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，科學精準嚴格執行疫情防控，持續強化局部聚集性疫情的處置。未來將根據潛伏期、傳播力、致病力變化，不斷完善防疫措施。

胡翔並強調，中國疫情防控策略和系列戰略舉措是「完全正確的，也是最經濟的、效果最好的」。

中國國家衛健委發言人米鋒則重申，要嚴格執行「九不准」要求，「防止簡單化、一刀切」，堅決整治層層加碼。

點名鄭州限制出行過當

中國官方5日重申堅持動態清零，外界對中國調整防疫政策的預期落空。圖為澳門醫務人員...
中國官方5日重申堅持動態清零，外界對中國調整防疫政策的預期落空。圖為澳門醫務人員在給 民眾做核酸檢測前先消毒。(Getty Images)

中國國家疾控局官員妥佳指出，民眾投訴過度防疫主要有三方面：一是對來自低風險地區人員強制勸返、隔離，黑龍江省大慶市、山西省太原市投訴較多。二是隨意將限制出行範圍由中高風險地區擴大到其他地區，山西省運城市、河南省鄭州市投訴較多；三是隨意擴大隔離管控措施的風險人群範圍，廣東省深圳市投訴較多。

妥佳還點名河南鄭州以隨意靜默、封城代替管控，而貴州省畢節市、四川省南充市等地則是隔離場所收費。

胡錫進撰文批超長封控

中國各地動輒靜默管理、封城的防疫方式，連向來捍衛官方政策的環球時報前總編輯胡錫進也有不同看法。他5日撰文直言，「中國人對無差別的超長大規模封城，已經不能接受了」，並指「超長封控違背動態清零的基本宗旨」。

中國官方5日通報，新增本土新冠確診病例596例，新增本土無症狀感染者3063例。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤日前指出，今冬中國疫情仍將面臨挑戰，預計明年3月中國「全國兩會」召開前，現行防疫政策不會明顯調整，但地方執行層面可能微調和優化。

防疫 疫情 鄭州

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