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亞利桑納共和黨「3巨頭」如當選 將影響大選

編譯洪毅／綜合20日電
亞利桑納州州長參選人卡麗‧雷克(右)於2020年與前總統川普相談甚歡。(Getty Images)
亞利桑納州州長參選人卡麗‧雷克(右)於2020年與前總統川普相談甚歡。(Getty Images)

2020年總統大選的紛擾看似已經遠去，但是隨著期中選舉在即，部分該場選舉結果反對者投入競選，若這些參選人能夠脫穎而出，恐怕會為2024年總統大選添變數，其中亞利桑納州的制度，以及人口結構等地理上的重要性，讓其發展最受矚目。

按亞利桑納州的制度，該州選舉結果認證，州長、州務卿、檢察長「三巨頭」堪稱握有「生殺大權」；現在，代表共和黨出線的州長參選人卡麗‧雷克(Kari Lake)、州卿參選人芬奇姆(Mark Finchem)、檢察長參選人哈馬德(Abraham Hamadeh)，均表態不支持2020年的選舉結果。

亞利桑納州務卿共和黨候選人芬奇姆。（美聯社）
亞利桑納州務卿共和黨候選人芬奇姆。（美聯社）

亞利桑納州檢察長參選人哈馬德。（美聯社）
亞利桑納州檢察長參選人哈馬德。（美聯社）

三人對亞利桑納州選舉有重大影響力的原因，在於只要三人同意，就可以改寫選舉程序，潛在的可能性包括要求填表時使用的墨水顏色，或是取消建置無人看管的投票箱，以及拒絕認可部分投票機的使用等，最終甚至可能拒絕認證有利於民主黨的選舉結果等。

民主黨籍的前亞利桑納州檢察長巴頓(Jim Barton)就說，他們可以採取「看似無關緊要」的行動，就能讓亞州選舉結果翻盤。

部分關注者對此情勢表示憂心，因為亞利桑納現在是搖擺州，拜登在2020年領先川普的票數只略多於1萬張，因此只要改動幾個細節，就有可能讓擁有11張選舉人票、居全國第14的亞州翻盤，甚至影響大選結果；巴頓就說，他們不必推翻一個大郡的選舉結果，只要讓特定群體很難投票就行。

雷克在今年6月的初選上曾指2020年的選舉結果「遭竊」，因此有了「致命後果」，即「非法總統」拜登；雷克後在9月表示，只要法院認定沒有疑慮，她就會認證2024年的選舉結果。這與她6月的說法似有矛盾之處，因為川普廣泛宣揚的選舉舞弊論，沒有任何一宗得到任何法院認可。

亞利桑納州 投票 拜登

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