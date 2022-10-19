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百萬別墅或可75萬到手 投資客撿便宜 搶買佛州「受災屋」

記者張聲肇／綜合報導
伊恩颶風過後，佛州邁爾斯堡房毀船損，但投資客看上災後的房子。（美聯社）
伊恩颶風過後，佛州邁爾斯堡房毀船損，但投資客看上災後的房子。（美聯社）

伊恩(Ian)颶風損毀佛羅里達州西南部民房商業建築，也大幅提高房屋方和天災保險費，按說房地產會乏人問津，但該地仲介商卻忙著帶錢包鼓鼓的投資客看屋買房，連災害受損的物件也被相中。

佛州拿坡里(Naples)住宅仲介商說，不論本地或外州來的買客，都表示想買遭上月4級颶風損毀的房子。科德威爾銀行家(Coldwell Banker)仲介商鮑爾德溫(Kelly Baldwin)說，「生意和往常一樣興旺。」

有些不堪防風防水成本和保險費飆漲的本地人想搬離，馬上就有人想填補「空缺」。地產港告商索錫業(Friley Saucier)說，他手邊就有一位有錢人，願意拿出5000萬元，買一棟被伊安颶風損毀的房子。

她說，這位買客在颶風一過就打電話給她，「我花了一整個禮拜打電話給仲介商等人，請他們幫忙物色還在整修，還沒上市的物件。」

家住羅德島州、在佛州恩格武德(Englewood)移動住宅園區有別墅的雷馬(Rick Lema)還沒等到災區房子修好，就開始開車找浸泡過的水岸住宅和商店，因為他認為過去天價的房地產，「要價100萬的，現在75萬一定有人急著脫手。」

當然，也有本來想到佛州買房的人，看到這次颶風替佛州帶來400億元到640億元的住宅商店損失，不免三思而後行。紅鰭(Redfin)仲介公司的研究報告指出，62％打算未來一年內買賣房屋的美國人，不想搬到可能遭受氣候災變地方。

新澤西木匠奎莫爾(Kurt Kuemmerle)在邁爾斯堡(Fort Myers)西北30哩的沙洛特港(Port Charlotte)有塊地，他今年60歲，本來想退休後和終身伴侶康斯查克(Robin Konschak)一起在那邊蓋個房子養老，現在他想把那塊地賣了。

康斯查克說，「我們發覺，佛州西南部太危險，不宜久居。」

不怕危險的當然也有。在辛辛那提開校車退休的琅根班(Connie Langenbahn)和先生打算11月就搬到佛州沙拉索塔(Sarasota)女兒家附近。「颶風把我先生嚇壞了，但住到佛羅里達州去，是我畢生的夢想。」

伊恩颶風過後，佛州邁爾斯堡房毀船損，但投資客看上災後的房子。（美聯社）
伊恩颶風過後，佛州邁爾斯堡房毀船損，但投資客看上災後的房子。（美聯社）

佛州 颶風 退休

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