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20大穩經濟 北京嚴防「兩隻灰犀牛」衝撞

記者林茂仁／綜合報導
中共20大前，中國嚴防灰犀牛衝撞；圖為北京居民進入購物中心，先排隊掃健康碼。(歐新社)
中共20大前，中國嚴防灰犀牛衝撞；圖為北京居民進入購物中心，先排隊掃健康碼。(歐新社)

中共第19屆七中全會9日召開，「20大」進入最後準備階段。20大前後，中國經濟正遭遇到人民幣貶值、爛尾樓風暴、以及堅持疫情「清零」等灰犀牛（影響巨大的潛在危機）狂奔而來，一旦沒處理好，被迎頭撞上，將使經濟成長受挫，讓北京官方不得不小心應對，深怕有個閃失就要面臨系統性金融風險。

第一隻灰犀牛就是人民幣貶值，尤其最近人民幣對美元匯率一舉貶破7元關卡，甚至來到7.2的14年新低，這個價位是2008年金融海嘯以來首見，且貶值幅度高達13%，相較往年人民幣匯率一年的升貶值幅度在7%左右波動，今年人民幣貶值速度又快又猛。

在全球大宗商品價格居高不下時，人民幣貶值變成雙面刃，大幅貶值的結果會削弱人民幣購買力，包括原油、金屬、農產品等大宗商品都是用美元計價，使人民幣的購買力大不如前，甚至引發輸入性通膨，將致已經疲弱不堪的內需市場更加緊縮。

這一波人民幣快速貶值，雖然起因是美元指數創下20多年新高，但人民幣貶過頭也會造成各國對人民幣的信心崩盤，尤其中國在2008年一手打造的離岸人民幣市場，以外資為主的離岸人民幣價格日前就跌破7.2元的14年新低，顯示外資急於出脫人民幣，對人民幣的後市不樂觀。

人民幣貶過頭還會造成資金外流，金融市場常見的「股匯雙殺」局面，常常就是因為貨幣貶值所造成；外資若看貶人民幣，就會賣股、債換現金，然後匯出中國，形成惡性循環。

雖然中國人民銀行已經在籌金融穩定基金的銀彈，加上全球最高的外匯存底3兆美元已來到四年的低點，若不小心應對人民幣貶值這隻灰犀年，中國經濟仍可能會被撞出一身傷。

另一隻灰犀牛是疫情清零政策，新冠疫情衝擊中國經濟已有三年，但今年在傳播力更強的變種病毒肆虐，加上中共20大即將召開，各地方政府動不動就封城，導致當地經濟按下暫停鍵，嚴重衝擊居民生活，導致民怨四起。

中國目前至少有70座城市因為疫情的關係處於部分封城，影響人數可能到上億人，尤其今年以來，包括上海、深圳、成都等大型商業城市都曾經歷規模不等的封城，影響的不只是經濟活動按下暫停鍵，更重要的是地方政府的稅收跟著大減，加上抗疫的支出金額大增，讓各地方政府財政更為吃緊。

疫情 封城 20大

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