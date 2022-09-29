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又口誤？拜登致詞找已故國會議員 推特評論炸鍋

編譯柯立偉／綜合報導
白宮宣示2030年達成零飢餓，拜登總統28日在記者會上一度尋找已於上個月車禍過世的眾議員潔基，此舉被民眾在推特上罵爆。（路透）
白宮宣示2030年達成零飢餓，拜登總統28日在記者會上一度尋找已於上個月車禍過世的眾議員潔基，此舉被民眾在推特上罵爆。（路透）

拜登總統28日出席白宮飢餓問題會議，致詞向所有與會議員表示感謝時，問及了已於8月3日車禍死亡的印第安納州共和黨籍聯邦眾議員潔基•瓦洛斯基(Jackie Walorski)是否在場，引發推特炸鍋，網路上更出現要求拜登道歉的聲浪。

拜登致詞時說：「我在此感謝所有人，包含兩黨國會議員，如眾議員麥戈文(Jim McGovern，麻州民主黨籍)、參議員布朗(Mike Braun，印第安那州共和黨籍)、參議員布克(Cory Booker，新澤西州民主黨籍)與眾議員潔基，在嗎？潔基在哪？」

拜登發言後不久，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登之所以提到瓦洛斯基是為了表彰她在國會任職期間，就飢餓問題所做出的貢獻，並數度重申瓦洛斯基在總統心中占有重要位置。

尚皮耶說：「總統就飢餓問題提及了在國會長久以來相當關注此議題的議員，意在凸顯她在這方面的傑出貢獻；同時，拜登總統將在30日歡迎瓦洛斯基家屬拜訪白宮，出席一項以瓦洛斯基命名的退伍軍人診所法案簽名儀式；我想在這種時候，拜登總統在會議上提到『在心中占有重要位置的人』並沒有什麼問題。」

然而，白宮的解釋無法阻止對拜登失言的嘲諷，認為他根本忘了自己在瓦洛斯基車禍死亡後還曾發聲明哀悼，並下令白宮降半旗；前總統川普的兒子小唐納(Donald Trump Jr.)在推特上說：「我猜拜登根本忘記他發過這個聲明，或說他根本沒發過這聲明。」

拜登對此事雖未公開回應，但日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」(60 Minutes)節目專訪時曾駁斥任何關於他在精神與健康上不適任總統的傳言；他當時說：「你認為我沒有精神或足夠的敏銳勝任總統一職是一回事，但看看我對工作日程的安排以及我正在從事的工作，又是另一件事。」

眾議員潔基不幸8月間在車禍中喪生，拜登總統還曾悼唁並下令降半旗。（路透）
眾議員潔基不幸8月間在車禍中喪生，拜登總統還曾悼唁並下令降半旗。（路透）

拜登 白宮 眾議員

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