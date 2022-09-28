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破除謠言 習近平現身北京 外訪後首度亮相

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
中國國家領導人習近平(前左)、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等27日在北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。(新華社)
中國國家領導人習近平(前左)、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等27日在北京展覽館參觀「奮進新時代」主題成就展。(新華社)

中共總書記習近平27日前往北京展覽館，參觀「奮進新時代」主題展，李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等其他六名政治局常委一同觀展。這是習9月14至16日出訪哈薩克和烏茲別克，並參加上海合作組織峰會後，首次公開亮相。

據新華社報導，習近平稱，中共18大以來，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，中共黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，為實現中華民族偉大復興提供了更為完善的制度保證、更為堅實的物質基礎、更為主動的精神力量。

另外，全國政協主席汪洋27日出席政協招待會時稱，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展；並稱「祖國統一勢不可擋，挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定失敗」。

針對港澳，汪洋稱，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實中共中央對特區全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。

據央視新聞聯播畫面，中國國台辦主任劉結一、全國台聯會長黃志賢及台企聯會長李政宏等人出席。

席習近平出訪中亞後，隱身十多天才再次出現在公眾視野。此前，他缺席軍方高層會議，一度引來國際社會對中共政局的揣測。

9月14日至16日，習近平出訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，但缺席了上海合作組織峰會11國領導人晚宴。習近平回到北京後，並未在9月21日召開的中共國防和軍隊改革研討會上露面，而此次會議軍方各機構高層幾乎悉數出席。據新華社消息，習近平僅僅向與會人員作出了聚焦備戰打仗的指示。

在21日的軍方會議上，中國國防部長、習的親信魏鳳和也未到場。而據中國媒體央視新聞的視頻報道，此前被免的原北部戰區司令李橋銘高調現身會場，位居前排中央。

這些跡象被外界認為是釋放了對習近平不利的信號。

9月24日以來，多家印度媒體率先在推特上傳播中國發生政變的信息，內容包括因軍事管控，導致中國多家商業航班被取消、習近平被軟禁、李橋銘奪權等。

習近平 中共 哈薩克斯坦

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