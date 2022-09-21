我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

德桑提斯送無證客去拜登老家？地方官員等接機撲空

編譯郭宣含／綜合20日電
佛州州長德桑提斯拒絕證實是否下令從德州送更多移民至德拉瓦州。（美聯社）
佛州州長德桑提斯拒絕證實是否下令從德州送更多移民至德拉瓦州。（美聯社）

今日美國報(US Today)報導，19日晚間開始傳出未證實消息，稱將有另一架飛機預計20日從德州載送無證移民，至拜登總統老家德拉瓦州，地方官員和社區紛紛籌備因應卻等不到人；拜登調侃佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)應親自造訪德拉瓦州，而共和黨籍參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)則力讚德桑提斯的作法。

傳從德州起飛 德拉瓦官民動員接機

19日晚間陸續有未經證實的消息指出，另一架飛機將從德州飛往德拉瓦州沿海機場(Delaware Coastal Airport)，鄰近拜登在雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)的度假屋。根據19日晚間的航班行程，該架飛機從德州聖安東尼奧(San Antonio)飛往德拉瓦州，中途短暫停留佛州克雷斯特韋市(Crestview)。

德拉瓦州官員開始動員，社區團體前來協助，媒體也抵達機場等候，但飛機和無證移民皆未現身。在眾人等待數小時後，德拉瓦州社會健康服務廳官員吉兒‧弗里德(Jill Fredel)表示：「目前並無任何人抵達的消息。」

傳有飛機從德州載送無證移民到拜登總統老家德拉瓦州度假附近，但官員和社團人員在機場...
傳有飛機從德州載送無證移民到拜登總統老家德拉瓦州度假附近，但官員和社團人員在機場等候，未見飛機降落，也未見無證移民現身。（Getty Images）

今日美國報指出，這起引人疑竇的鬧劇是拜登和德桑提斯互別苗頭的最新發展，不僅引發全國關注，也引人重新審視拜登的邊界政策。德桑提斯被認為可能是2024年共和黨總統參選人人選，他不斷威脅要送無證移民到全國「庇護管轄區」。

德拉瓦州州長發言人艾蜜莉‧赫許曼(Emily David Hershman)20日表示，州長知道此航班消息，也為班機可能抵達做好準備。

但該班機中繼站奧卡魯薩郡(Okaloosa County)官員表示，他們沒收到要前往德拉瓦州航班的旅客名單，該郡發言人表示，官員的消息來自民眾，民眾可能使用追蹤航班的應用程式，或單純看到社群媒體上盛傳的謠言。

拜登：德桑提斯應親自來訪 德拉瓦海岸線很美

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登政府知道該消息，白宮與德拉瓦州官員保持密切聯繫，但尚未聯繫德桑提斯或佛州政府。

尚皮耶指出，德桑提斯的唯一目標就是製造混亂，「整體事件是他在打造政治劇場，而非要尋找解決辦法。」

拜登20日被問到相關報導時，還揶揄並邀請德桑提斯應到雷賀柏斯海灘附近，「他應該來訪，我們的海岸線很美。」

拜登總統調侃佛州州長德桑提斯，「他應該來訪，我們海岸線很美。」（Getty Im...
拜登總統調侃佛州州長德桑提斯，「他應該來訪，我們海岸線很美。」（Getty Images）

德桑提斯拒證實傳聞 麥康諾力挺送無證客到全國

德桑提斯拒絕證實是否下令從德州送更多移民至德拉瓦州，他砲轟拜登邊界安全政策，並反問不滿他移民計畫的人怎不怒斥那些走私並害死移民的罪犯。

麥康諾20日在國會回應共和黨州長送移民到全國，並力讚「我個人認為這是個好主意」，盼能藉此在期中選舉前打擊民主黨。

德拉瓦州 德桑提斯 拜登

上一則

紐約會季辛吉 王毅：中美應妥善管控「台灣問題」

下一則

偽造兒童免費供餐名單 明州47人涉詐紓困金2.5億元

延伸閱讀

拜登簽署多項法案有助科技創新和投資 但不利企業獲利

拜登簽署多項法案有助科技創新和投資 但不利企業獲利
傳佛州送無證客訪拜登老家 德拉瓦「大陣仗迎接」撲空

傳佛州送無證客訪拜登老家 德拉瓦「大陣仗迎接」撲空
拜登表態協防台灣 華郵：道出華府許多人心聲

拜登表態協防台灣 華郵：道出華府許多人心聲
蘇利文：美對台政策不變 拜登重申基本承諾

蘇利文：美對台政策不變 拜登重申基本承諾

熱門新聞

拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
通貨膨率8月仍然高達8.3%。退休族所依靠的社安金生活成本調整，明年也勢必要調。圖為國會眾院討論改進社安金體系，確保有能力給付。(Getty Images)

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

2022-09-14 09:42
中共二十大議程之一為修改「中國共產黨章程」，據港媒報導，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」將被寫入。圖為人民大會堂。 (香港中通社)

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

2022-09-15 16:12
中國國家副主席王岐山（中）12日在英國駐北京大使館弔唁英國女王伊麗莎白二世。美聯社

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

2022-09-16 09:15
英國女王的國葬，誰沒有被邀請？圖為女王的靈柩停在國會大廈西敏宮內的西敏廳，供大眾瞻仰致哀。(美聯社)

快看世界／英女王國葬 這些國家政要未被邀請

2022-09-16 16:28

超人氣

更多 >
王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議

王岐山出席英女王國葬堅持戴口罩 引網友熱議
問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了

問「軍」能有幾多愁？穿不穿軍服的爭議 哈利說話了
智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同

智庫CSIS：中國2027年前對台動武？專家多不認同
服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊

服喪期間備受冷落 哈利備好這招撒手鐧準備反擊
駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默