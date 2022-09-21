德桑提斯送無證客去拜登老家？地方官員等接機撲空

佛州州長德桑提斯拒絕證實是否下令從德州送更多移民至德拉瓦州。（美聯社）

今日美國報(US Today)報導，19日晚間開始傳出未證實消息，稱將有另一架飛機預計20日從德州載送無證移民，至拜登 總統老家德拉瓦州 ，地方官員和社區紛紛籌備因應卻等不到人；拜登調侃佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)應親自造訪德拉瓦州，而共和黨籍參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)則力讚德桑提斯的作法。

傳從德州起飛 德拉瓦官民動員接機

19日晚間陸續有未經證實的消息指出，另一架飛機將從德州飛往德拉瓦州沿海機場(Delaware Coastal Airport)，鄰近拜登在雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)的度假屋。根據19日晚間的航班行程，該架飛機從德州聖安東尼奧(San Antonio)飛往德拉瓦州，中途短暫停留佛州克雷斯特韋市(Crestview)。

德拉瓦州官員開始動員，社區團體前來協助，媒體也抵達機場等候，但飛機和無證移民皆未現身。在眾人等待數小時後，德拉瓦州社會健康服務廳官員吉兒‧弗里德(Jill Fredel)表示：「目前並無任何人抵達的消息。」

傳有飛機從德州載送無證移民到拜登總統老家德拉瓦州度假附近，但官員和社團人員在機場等候，未見飛機降落，也未見無證移民現身。（Getty Images）

今日美國報指出，這起引人疑竇的鬧劇是拜登和德桑提斯互別苗頭的最新發展，不僅引發全國關注，也引人重新審視拜登的邊界政策。德桑提斯被認為可能是2024年共和黨總統參選人人選，他不斷威脅要送無證移民到全國「庇護管轄區」。

德拉瓦州州長發言人艾蜜莉‧赫許曼(Emily David Hershman)20日表示，州長知道此航班消息，也為班機可能抵達做好準備。

但該班機中繼站奧卡魯薩郡(Okaloosa County)官員表示，他們沒收到要前往德拉瓦州航班的旅客名單，該郡發言人表示，官員的消息來自民眾，民眾可能使用追蹤航班的應用程式，或單純看到社群媒體上盛傳的謠言。

拜登：德桑提斯應親自來訪 德拉瓦海岸線很美

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，拜登政府知道該消息，白宮與德拉瓦州官員保持密切聯繫，但尚未聯繫德桑提斯或佛州政府。

尚皮耶指出，德桑提斯的唯一目標就是製造混亂，「整體事件是他在打造政治劇場，而非要尋找解決辦法。」

拜登20日被問到相關報導時，還揶揄並邀請德桑提斯應到雷賀柏斯海灘附近，「他應該來訪，我們的海岸線很美。」

拜登總統調侃佛州州長德桑提斯，「他應該來訪，我們海岸線很美。」（Getty Images）

德桑提斯拒證實傳聞 麥康諾力挺送無證客到全國

德桑提斯拒絕證實是否下令從德州送更多移民至德拉瓦州，他砲轟拜登邊界安全政策，並反問不滿他移民計畫的人怎不怒斥那些走私並害死移民的罪犯。

麥康諾20日在國會回應共和黨州長送移民到全國，並力讚「我個人認為這是個好主意」，盼能藉此在期中選舉前打擊民主黨。