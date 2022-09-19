美國訴求改革聯合國安理會 要追究俄侵略烏克蘭責任

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德7日在聯合國安理會記者會上發言。（美聯社）

聯合國 本身的結構問題，聯合國(UN)會員國常感到不滿。無論是美國的友邦或對手國，都正在訴求強大的聯合國安全理事會(UNSC)進行改革。

法新社報導，正當世界各國領袖準備在聯合國年度大會齊聚，改革的呼聲來自一個令人意想不到的國家──美國。原因是華府尋求讓俄羅斯 為入侵烏克蘭 負起責任，但俄國在聯合國安理會享有否決權，令美方大感不滿。

西方列強已經仔細研究過聯合國的相關程序規則，以確保俄羅斯不會封殺安理會會議；它們轉為訴求聯合國大會對俄羅斯提出譴責，因為193個成員國在大會中都各有一票權利。

俄羅斯在今年2月底開始轟炸烏克蘭時，聯合國安理會向世人展現它無能的一面：外交官們只能在會議中接續朗誦預寫好的聲明。

但美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)在最近一場演講中表示，英國、中國、法國、俄羅斯和美國這五個常任理事國，擁有聯合國安理會否決權，卻背負維護標準的特殊責任。她並承諾，美國只會在「罕見、特殊的情況」下，行使安理會否決權。

湯瑪斯-葛林斐德還說，任何常任理事國為了替自身侵略行為辯護而行使否決權，便失去了道德權威，應該被究責。

然而，俄羅斯和中國對美國的這番說法嗤之以鼻。美國在前總統小布希(George W. Bush)任內，曾無視聯合國安理會存在逕行入侵伊拉克。

湯瑪斯-葛林斐德承認，美國並非總是達到常任理事國應有標準。但她指出，自2009年以來，華府僅動用過四次否決權，其中3次都是為了支持以色列；而俄羅斯則動用了26次。

總部位於比利時布魯塞爾的非政府組織(NGO)「國際危機組織」(International Crisis Group，ICG)聯合國事務專家高文(Richard Gowan)表示，美國對於聯合國安理會的「功能失調」真正感到憂心。

「不過，這也是一種讓中國和俄羅斯難堪的巧妙方法。」高文說：「因為大家都知道，對於改革安理會這個構想最為敏感的國家，就是俄羅斯和中國。」

聯合國安理會現有常任理事國，反映了第二次世界大戰結束時的權力動態，當時也是俄羅斯國家認同形成的至關重要歷史時刻。但烏克蘭最近提出一個新論點，指常任理事國席位應屬於前蘇聯，而不是俄羅斯。

高文指出，若美國現任總統拜登(Joe Biden)提出明確呼籲，推動安理會改革的行動將立即再起；但他也說：「我的感覺是，美國人對於這項議題並非真正有預設結果。」