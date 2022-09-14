共和黨葛理漢提案「15周禁墮胎」 同黨人也不挺 難過關

共和黨聯邦參議員葛理漢提案禁止全國孕婦懷胎15周墮胎，目前民主黨在參、眾兩院都占微弱多數，法案幾乎不可能過關。(Getty Images)

共和黨 聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)13日提出法案，旨在禁止全國孕婦懷胎15周墮胎 ，若獲通過，將大幅限縮很多州的墮胎管道，尤其是傾向保護女性墮胎權的藍州(支持民主黨)，但目前共和黨在參、眾兩院都占微弱多數，法案幾乎不可能過關。

國家廣播公司財經頻道(CNBC)報導，葛理漢提出這條法案，時間距離最高法院推翻聯邦保護墮胎權先例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)不到三個月；跡象指出，因為聯邦保護墮胎權先例被推翻，民主黨選民出來投票意願大增，原本預料共和黨能在期中選舉掀起「紅潮」，席括大多數席次，目前已不敢打包票。

墮胎權倡議人士警告說，共和黨如接掌國會，勢將導致女性權利大受侵蝕；很多人迅速指出，葛理漢所提法案便是絕佳例證。

共和黨參院領袖麥康諾並不樂見葛理漢的提案，即便共和黨11月贏得該院多數地位，全國懷孕15周禁止墮胎法案能否在參院舉行投票，還要由麥康諾決定；他13日表示，想來共和黨參院黨團多數成員寧可把墮胎權這件事，交由各州層級處理；其他共和黨參議員對葛理漢法案的看法不一。

葛理漢法案的標題指出，想禁止的是懷胎到「末期」還墮胎，但實則是懷孕不到四個月便禁止墮胎，約同妊娠第二期的門檻。

健康政策組織KFF指出，懷孕到21周或更晚，一般便視為到「晚期」，但晚期並非正式醫學術語，而且妊娠到此階段很少也很難取得墮胎服務。

15周要比胎兒有存活力來得早；一周認為妊娠到24周胎兒有存活力；當年設下羅訴韋德案判例的最高法院裁定，女性要墮胎，必須在胎兒有存活力之前，各州對晚於那個時間點也設下限制。

目前的最高法院在6月推翻以前聯邦保護墮胎權案例，把限禁墮胎一事交各州決定；因前總統川普任內任命三名大法官，目前最高法院保守派優勢大得多。

最高法院推翻前例之後，許多傾向共和黨的州立即動手，完全禁止墮胎；民主黨高層則設想方法，保護女性有墮胎權。