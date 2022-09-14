我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

共和黨葛理漢提案「15周禁墮胎」 同黨人也不挺 難過關

編譯潘勛／綜合13日電
共和黨聯邦參議員葛理漢提案禁止全國孕婦懷胎15周墮胎，目前民主黨在參、眾兩院都占微弱多數，法案幾乎不可能過關。(Getty Images)
共和黨聯邦參議員葛理漢提案禁止全國孕婦懷胎15周墮胎，目前民主黨在參、眾兩院都占微弱多數，法案幾乎不可能過關。(Getty Images)

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)13日提出法案，旨在禁止全國孕婦懷胎15周墮胎，若獲通過，將大幅限縮很多州的墮胎管道，尤其是傾向保護女性墮胎權的藍州(支持民主黨)，但目前共和黨在參、眾兩院都占微弱多數，法案幾乎不可能過關。

國家廣播公司財經頻道(CNBC)報導，葛理漢提出這條法案，時間距離最高法院推翻聯邦保護墮胎權先例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)不到三個月；跡象指出，因為聯邦保護墮胎權先例被推翻，民主黨選民出來投票意願大增，原本預料共和黨能在期中選舉掀起「紅潮」，席括大多數席次，目前已不敢打包票。

墮胎權倡議人士警告說，共和黨如接掌國會，勢將導致女性權利大受侵蝕；很多人迅速指出，葛理漢所提法案便是絕佳例證。

共和黨參院領袖麥康諾並不樂見葛理漢的提案，即便共和黨11月贏得該院多數地位，全國懷孕15周禁止墮胎法案能否在參院舉行投票，還要由麥康諾決定；他13日表示，想來共和黨參院黨團多數成員寧可把墮胎權這件事，交由各州層級處理；其他共和黨參議員對葛理漢法案的看法不一。

葛理漢法案的標題指出，想禁止的是懷胎到「末期」還墮胎，但實則是懷孕不到四個月便禁止墮胎，約同妊娠第二期的門檻。 

健康政策組織KFF指出，懷孕到21周或更晚，一般便視為到「晚期」，但晚期並非正式醫學術語，而且妊娠到此階段很少也很難取得墮胎服務。

 15周要比胎兒有存活力來得早；一周認為妊娠到24周胎兒有存活力；當年設下羅訴韋德案判例的最高法院裁定，女性要墮胎，必須在胎兒有存活力之前，各州對晚於那個時間點也設下限制。

目前的最高法院在6月推翻以前聯邦保護墮胎權案例，把限禁墮胎一事交各州決定；因前總統川普任內任命三名大法官，目前最高法院保守派優勢大得多。

最高法院推翻前例之後，許多傾向共和黨的州立即動手，完全禁止墮胎；民主黨高層則設想方法，保護女性有墮胎權。

葛理漢是川普親密盟友，早在2021年便提案，想禁止懷孕20周後墮胎；本次法案版本更進一步，把門檻設在懷孕15周。

共和黨聯邦參議員葛理漢提案禁止全國孕婦懷胎15周墮胎，目前民主黨在參、眾兩院都占...
共和黨聯邦參議員葛理漢提案禁止全國孕婦懷胎15周墮胎，目前民主黨在參、眾兩院都占微弱多數，法案幾乎不可能過關。(路透)

墮胎 共和黨 葛理漢

上一則

川普洩密案+墮胎權保衛戰 拜登聲勢回升 民主黨仍陷焦慮

下一則

路透：嚇阻北京侵台 美擬系列「制裁中國」方案

延伸閱讀

楊冪婚內出軌、墮胎？粉絲：實為李易峰擋箭

楊冪婚內出軌、墮胎？粉絲：實為李易峰擋箭
梅南德茲：台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案

梅南德茲：台灣政策法案是不改變當前政策的強大法案
國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心

國會將審台灣政策法案 蘇利文：部分條文令人擔心
新聞評論／蔡政府請客 逼華航埋單1400億

新聞評論／蔡政府請客 逼華航埋單1400億

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45

超人氣

更多 >