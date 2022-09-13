「你能想像拜登搭巴士嗎」 英女王葬禮 各國元首須集體搭車

倫敦街頭陳列巨幅女王伊麗莎白二世的肖像，英國民眾都懷念女王。(美聯社)

白金漢宮訂19日在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行伊麗莎白二世女王國葬，外國元首已收到邀請，包括拜登 總統伉儷也已確定出席，英方特地要求各國元首搭乘民航機前往，並且不得出動直升機與專屬座車出席女王喪禮，必須集體乘坐巴士前往會場。

政治網站「POLITICO」報導，一名駐英國 大使抱怨：「你能想像拜登搭巴士嗎？」

POLITICO取得的官方文件顯示，僅各國元首與其配偶或伴侶受邀參與女王國葬。

英國外交、國協及發展部(FCDO)也在邀請通知中表示，由於西敏寺的空間有限，預計將擠滿賓客，各國不得有超過一名以上的高階級代表與其伴侶出席，FCDO發給外國大使館的訊息顯示：「主賓的其他家庭成員、員工、或隨行人員不得入內」。

無法出席的元首可派出其他人作為官方代表，如政府首長或高階部長。

葬禮當天，由於「嚴密的安全與道路管制」，各國元首與同行伴侶將在西倫敦某地點搭乘護送客車前往西敏寺，不得乘坐私人專屬座車。

FCDO另一份文件詳細說明海外賓客的後勤安排事項，「全倫敦與所有國葬及相關活動的官方會場將設置多重且全面的安全層防護」。

FCDO建議外國元首搭乘民航機前往英國，強調倫敦希斯羅機場 (Heathrow airport)無法為私人飛機安排指揮或提供飛機停放，堅持搭乘私人飛機的元首應該前往倫敦附近「較不繁忙的機場」。

此外，文件告知「由於當前營運的航班數量」，禁止從機場搭乘直升機前往會場。

葬禮結束後，外國領袖將步行前往西敏寺的院長庭院(Dean's Yard)，參與外交大臣柯維立(James Cleverly)舉辦的招待會，再搭乘巴士返回西倫敦。