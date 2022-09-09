「我必須被看見 才能被相信」 時尚女王 穿出女力新典範

女王90歲生日，穿著亮眼的檸檬綠套裝眼，網路還出現專有標籤#neonat90。 （Getty Images)

伊麗莎白二世8日去世，她在位期間一直對自己的政治傾向保持沉默，然而，女王有句名言：「我必須被看見才能被人相信」，自她25歲即位君王起，就將此目標銘記在心，並在20世紀下半葉為女性權力開創出穿著新典範。

女王深知外在形象也能傳遞訊息，70年來，她不僅為她的人民著裝，也為後世留下話題。她是時尚 外交的堅定實踐者，早在前美國第一夫人米雪兒‧歐巴馬和威廉王子妻子凱特 之前，就開啟了與設計師品牌合作之路；透過服裝，她讓友誼之手跨越國界，也為本國時尚產業注入生機。

她也是為媒體著裝的頂級高手，她穿著色彩鮮豔亮麗的套裝，既符合傳統體制，又能在人群中脫穎而出。如此高明策略，在後來包括喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)、梅克爾(Angela Merkel)和裴洛西 (Nancy Pelosi)身上都可略見一二。

女王在流行文化中無處不在，僅憑輪廓就能認出她來，她永遠是個戴著帽子的嬌小女性，一只手提包掛在臂彎處。這樣的形象如此容易辨識，飾演她的女演員都能輕鬆仿效。

她的風格雖常被人描述為堅持己見，但確實走在潮流前面；她選擇從帽子、套裝、外套、到兩吋淺口鞋都保持同色調，像是玫瑰色、翠綠色、淡紫色、紫葡萄色，為的是讓他人容易識別她。她曾向王室傳記作家哈德曼(Robert Hardman)坦承，「我永遠不能穿米色，因為那就沒人知道我是誰。」她90歲生日那天穿的檸檬綠套裝極其亮眼，網路上還出現了專有標籤#neonat90。

事實上，她對色彩的運用啟發了休斯(Sali Hughes) 撰寫「我們的彩虹女王」(Our Rainbow Queen)一書，這是至少七本有關女王時尚書籍的其中一本。

除了對穿著風格的明確堅持，女王對柯基犬(corgis)的熱愛也讓人難以忘懷。柯基犬與女王長相左右的關係，早在她遇見並嫁給菲利普親王前就開始了，而且可以追溯到她的童年時期。女王熱愛柯基犬，1970年代還曾與妹妹瑪格麗特公主創出臘腸犬和柯基犬交配新品種，稱為「多吉犬」(dorgi)。

王室內部人士告訴媒體，女王喜歡柯基犬是因為它們精力十足。女王畢生總計擁有30隻柯基犬和多吉犬。她辭世後，遺下四隻狗，包括兩隻柯基犬、一隻名叫Candy的多吉犬和一隻名叫Lissy的可卡犬(cocker spaniel)。