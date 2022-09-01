我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國成都宣布封城 1日晚6時起全體居家 全員核酸

宅邸被搜查、輔選不夠力…川普考慮延後宣布參選2024？

極端高溫持續 加州籲勿幫電動車充電

編譯孫梁／綜合31日電
極端高溫氣候給加州帶來「熱穹頂」(heat dome)效應，導致多地出現今年最嚴重的熱浪。圖為死亡谷附近30日室外氣溫高達華氏114度。(Getty Images)
極端高溫氣候給加州帶來「熱穹頂」(heat dome)效應，導致多地出現今年最嚴重的熱浪。圖為死亡谷附近30日室外氣溫高達華氏114度。(Getty Images)

極端高溫氣候將給加州帶來「熱穹頂」(heat dome)效應，從聖地牙哥到沙加緬度都發布高溫天氣持續到勞工節的預報，可能出現今年最嚴重的熱浪，危害人體健康、引發野火、造成停電和加重旱情。加州才剛宣布2035年前禁售燃油車，在高溫與用電增大的壓力下又呼籲民眾不要給電動車充電、將空調保持在華氏78度以上，也要求居民在勞工節期間節約能源。

加州電力系統要求民眾節約用電，避免使用耗電大的電器和為電動車充電，關上不必要的燈，在下午4時至9時的用電高峰期限制使用能源。

熱穹頂是指大氣層的高壓帶特別強烈和持久，並捕捉熱量形成隔熱層。熱穹頂通常夏秋季在加州出現，洛杉磯的退休氣候學家帕澤特(Bill Patzert)說：「熱穹頂現象一直存在，但以往並不常發生，也並不特別強烈和持久。」

但氣候變遷加劇了熱穹頂現象和效應，洛杉磯加州大學氣候學家史溫(Daniel Swain)說：「熱穹頂今後將長期存在，這是熱穹頂的特點：可自我維持和自我強化。一旦熱穹頂現象加劇和變得特別極端，就很難消逝。」

史溫說，在熱穹頂籠罩的地區，熱氣流是向下運動而不是向上，從而抑制雲團的形成，晴朗的天空加大太陽輻射，地表變得更熱和更乾燥，空氣中的水分快速蒸發，從而使陽光更易於直射和烘乾地面，形成惡性循環。

史溫表示，這就是本周至下周在加州和內華達州可以看到的現象。

加州的熱浪天氣日益普遍也更加致命，對1950至2020年氣候資料的分析顯示，南加州的熱浪在城鎮地區來得更早和去得更晚，可能與人類活動有關。

帕澤特說：「每年都有許多地方打破高溫紀錄，從洛杉磯遍及全世界，我不再稱這是全球暖化，而是全球熱化。」

國家氣象局預計，加州部分地區的氣溫從現在直至勞工節將達115華氏度，為今年持續最長久和最強烈的熱浪。

史溫說：「整個加州只要不在海邊，都會非常熱，而且高溫持續到夜間的影響嚴重，會損害人體健康和生態系統。」

加州大學 高溫 熱浪

上一則

FDA核准輝瑞、莫德納新版補強針 最快下周開放施打

下一則

中共20大召開在即 中國新任總理 紐時：汪洋機會大

延伸閱讀

近10年本土極端天氣 加州死亡谷最熱 明州最冷

近10年本土極端天氣 加州死亡谷最熱 明州最冷
保護未滿18歲網友 加州新法規範社群媒體、遊戲平台

保護未滿18歲網友 加州新法規範社群媒體、遊戲平台
屋崙非公民學區投票 法官：可列11月選舉

屋崙非公民學區投票 法官：可列11月選舉
灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃

退休人士這6項收入免課稅 可及早規劃
陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水

陶晶瑩來美當陪讀 嘆物價貴得嚇人 斷珍奶只喝水
戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」
這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算

這9種商品在亞馬遜買 比好市多更划算
王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」

王菲與李亞鵬離婚9年 網傳分開真相「欠債4000萬」