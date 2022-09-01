極端高溫持續 加州籲勿幫電動車充電

極端高溫氣候給加州帶來「熱穹頂」(heat dome)效應，導致多地出現今年最嚴重的熱浪。圖為死亡谷附近30日室外氣溫高達華氏114度。(Getty Images)

極端高溫 氣候將給加州帶來「熱穹頂」(heat dome)效應，從聖地牙哥到沙加緬度都發布高溫天氣持續到勞工節的預報，可能出現今年最嚴重的熱浪 ，危害人體健康、引發野火、造成停電和加重旱情。加州才剛宣布2035年前禁售燃油車，在高溫與用電增大的壓力下又呼籲民眾不要給電動車充電、將空調保持在華氏78度以上，也要求居民在勞工節期間節約能源。

加州電力系統要求民眾節約用電，避免使用耗電大的電器和為電動車充電，關上不必要的燈，在下午4時至9時的用電高峰期限制使用能源。

熱穹頂是指大氣層的高壓帶特別強烈和持久，並捕捉熱量形成隔熱層。熱穹頂通常夏秋季在加州出現，洛杉磯的退休氣候學家帕澤特(Bill Patzert)說：「熱穹頂現象一直存在，但以往並不常發生，也並不特別強烈和持久。」

但氣候變遷加劇了熱穹頂現象和效應，洛杉磯加州大學 氣候學家史溫(Daniel Swain)說：「熱穹頂今後將長期存在，這是熱穹頂的特點：可自我維持和自我強化。一旦熱穹頂現象加劇和變得特別極端，就很難消逝。」

史溫說，在熱穹頂籠罩的地區，熱氣流是向下運動而不是向上，從而抑制雲團的形成，晴朗的天空加大太陽輻射，地表變得更熱和更乾燥，空氣中的水分快速蒸發，從而使陽光更易於直射和烘乾地面，形成惡性循環。

史溫表示，這就是本周至下周在加州和內華達州可以看到的現象。

加州的熱浪天氣日益普遍也更加致命，對1950至2020年氣候資料的分析顯示，南加州的熱浪在城鎮地區來得更早和去得更晚，可能與人類活動有關。

帕澤特說：「每年都有許多地方打破高溫紀錄，從洛杉磯遍及全世界，我不再稱這是全球暖化，而是全球熱化。」

國家氣象局預計，加州部分地區的氣溫從現在直至勞工節將達115華氏度，為今年持續最長久和最強烈的熱浪。

史溫說：「整個加州只要不在海邊，都會非常熱，而且高溫持續到夜間的影響嚴重，會損害人體健康和生態系統。」