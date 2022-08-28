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阿提米絲1號「奔月」 NASA實況轉播

編譯孫梁／綜合27日電
佛州甘迺迪太空中心發射場附近，已有人提早安置遙控攝影機，準備捕捉發射鏡頭。(美聯社)
佛州甘迺迪太空中心發射場附近，已有人提早安置遙控攝影機，準備捕捉發射鏡頭。(美聯社)

執行登月使命的「阿提米絲一號」(Artemis I)將在美東時間29日上午8時33分至10時33分的窗口從佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，為50年來首次登月之旅。這是「阿提米絲計畫」的第一步，先將人類重新送上月球，並最終抵達火星。

儘管「阿提米絲一號」沒有乘組人員，但2024年發射的阿提米絲二號將是載人飛行，兩次都是進入月球的遠軌道飛行4萬哩。2025年底發射的阿提米絲三號將把一名女性和一名男性太空人送上月球，在月球南極登月。

國家航太總署(NASA)在「阿提米絲一號」發射前就開始實況轉播，發射後將公布飛船拍攝的首批地球照片。飛船的月球之旅耗時42天，繞月飛行後將返回地球，預計10月10日降落在聖地牙哥外海的太平洋水域，全程飛行130萬哩。

佛州甘迺迪太空中心發射場附近，已有人提早安置遙控攝影機，準備捕捉發射鏡頭。(美聯...
佛州甘迺迪太空中心發射場附近，已有人提早安置遙控攝影機，準備捕捉發射鏡頭。(美聯社)

發射的兩天倒計時27日上午10時23分開始，兩天內將進行太空飛船的發射準備工作，28日夜至29日晨將根據天氣情況，決定是否開始為發射進行火箭的燃料加注。

如果一切順利，發射前八小時將對火箭核心段加注燃料，五小時前火箭上半部加注燃料，並補足在加注期間散發的液氫和液氧，發射前40分鐘左右，30分鐘倒計時開始。

飛船升空後，固體火箭助推器飛行兩分鐘後與飛船分離，墜入大西洋，火箭核心段八分鐘後分離，墜入太平洋，獵戶座飛船的太陽能板展開。12分鐘後火箭的低溫推進器開始點燃，以使飛船加速從地球近地點軌道升高，而不會重新進入大氣層，飛行速度將從一小時1萬7500哩增加到2萬2600哩，以擺脫地球引力飛向月球。

低溫推進器燃燒後與飛船脫離，下午4時30分許飛船踏上奔向月球的旅途。發射後第六天的9月3日，飛船將飛抵距月球最近60哩的軌道，9月7日第10天將在月球的遠軌道飛行。10月3日飛船將第二次接近月球500哩內，並開始點火，以擺脫月球引力飛向地球。

飛船剛進入地球大氣層的時速為2萬5000哩，隔熱罩的溫度高達5000華氏度。在大氣層的阻力下，飛船時速降至300哩，降落傘打開後，以不到20哩的時速在太平洋降落。NASA也將進行實況轉播。

來源：NASA YouTube

太空人 低溫 NASA

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