世報專訪／葉望輝：「川蔡通話」後 川普並不開心

曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝表示，「川蔡通話」是多種機緣促成，蔡英文是幸運兒。（記者張宗智／攝影）

曾擔任前副總統錢尼(Dick Cheney)副國家安全顧問的葉望輝(Stephen J. Yates)，被許多台灣人當成2016年總統當選人川普 (Donald Trump)和中華民國 總統蔡英文 通電話的促成者；葉望輝26日拜訪紐約世界日報社時，詳細還原通話的背景表示，這通電話是「許多人」促成，蔡英文在特殊因緣際會下，幸運和川普通了話，但川普在通話後「並不開心」，因為影響遠遠超出了他的想像。

葉望輝精通中文、曾在台灣傳教、生活，了解兩岸關係，也曾在布希政府的白宮參贊機要；他表示，當勝選的川普陣營收到蔡英文的賀電時，其幕僚團中的「重要人士」就立刻詢問了他的意見。

「他們請我寫下和蔡英文通話的利弊，但我沒想到的是，最終川普作法和我在紙上寫的建議一致。」葉望輝說，「可肯定不僅我一個人支持，還有很多因素促成」。

2016年12月，蔡英文總統(右圖)打電話給川普(左圖)恭賀他當選總統。(圖：美聯社、台總統府提供)

川普的預約賀電不多 「蔡英文很幸運」

葉望輝說，此前美國總統當選後，中華民國歷任總統的恭賀通話請求，無一例外全被婉拒，「可能促成這次通話的時機點恰巧比較特殊，恰逢川普剛獲勝，還處在過渡期，他還能親自接聽電話，也沒人會記錄，所以蔡英文非常幸運」。

葉望輝回憶說，當時幾乎所有國家都認為喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)會獲勝，所以紛紛登記要和柯林頓通話，只有少數國家向兩位總統候選人陣營都提出通話請求，預先要祝賀川普的本來就不多，「而台灣就在這份名單上」。

蔡英文總統（中）2016年12月與美國總統當選人川普越洋通話。左一為時任國安會秘書長吳釗燮，右一是時任外交部長李大維。（圖：總統府提供）

葉望輝說，當川普確定勝選後，他的工作人員把這些名單交給了他，那時賀電已經進來，川普又常自己接電話，所以在一些短暫的商議後，他就接了蔡英文的賀電」。

若川普2024再當選 「不會再接賀電」

美國和中華民國自1979年起斷交，此後最高領導人層級的接觸毫無可能；因此，川普接了蔡英文的這通電話，對台灣意義重大。

但葉望輝也說，這通電話後來引起軒然大波，結果讓川普並不開心，「我不認為他打完後很高興，因為隨之而來的關注遠遠超出了他的想像」。

葉望輝說，川普低估了中國對此事的反應，「他過去的經歷就是經商，對他而言不過就是做地產生意出些狀況，而國際關係問題不是做生意，他沒想到自己能受到那樣強烈的抵制，他的公司員工一度擔心會影響集團發展」。

葉望輝說，若川普在2024年再度當選總統，「我猜他不會再接那時候台灣新總統的電話了」。

曾任前副總統錢尼副國家安全顧問的葉望輝透露，川普接蔡英文電話後並不開心。（記者張宗智／攝影）

裴洛西訪台逢中建軍節 「時機耐人尋味」

對於本月初國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台，引發中國軍演威脅，葉望輝說，裴洛西選的時間有些耐人尋味，「我不知道她團隊裡有沒有人提醒她，8月1日是中國的建軍節」。

葉望輝說，每當這個時候，中方都會有比較密集的演習和軍演，在特殊時機選擇訪台灣，輕易便「點燃」了台海局勢，「所以她是故意的嗎？我猜他們是真的不知道」。