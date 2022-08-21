再運無證客到紐約 德州州長酸：「庇護城市」舉手之勞

德州雇用巴士把無證移民送到紐約市，圖為巴士在清晨抵達曼哈頓中城巴士總站。(路透)

自4月開始就將借道墨西哥越境的無證客大量「遣送」去往華盛頓特區的德州 共和黨籍州長艾伯特(Greg Abott)，近來由於就非法移民 的問題與紐約市民主黨籍市長亞當斯 (Eric Adams)槓上，開始將部份非法移民送往紐約；艾伯特給出的官方理由是「既然紐約是『庇護城市』，那就讓他們協助我們分擔一些。」

德州州長辦公室指出，自4月以來德州已向華府「遣送」了約7000名非法移民，近期也由於紐約自稱自己是「庇護城市」，因而把移民送往紐約；辦公室發出的聲明指出：「這些遣送任務將幫助我們減輕邊境社區的負擔。」

雖然平常總說美國應對移民持更寬容的政策，但當大量移民被一輛輛巴士送抵紐約時，亞當斯開始批評艾伯特的做法「反美」；亞當斯說：「艾伯特是一位『反美』的州長，所做的一切都與美國的價值背道而馳，我會盡可能地向德州民眾揭露繼續讓這種人當州長，德州乃至於全美會面臨多大的危險；艾伯特自己也是移民後裔，如果他的祖先當初抵美時遭受過這些他現在正對移民們施加的舉措，他根本不可能成為現在的艾伯特。」

對於亞當斯的批評，艾伯特並未理會，強調既然華府和紐約這兩個自詡為「庇護城市」，同時有多項政策保護並安置這些非法移民，幫助德州消化一些德州無力處理的非法移民不過只是舉手之勞。

艾伯特說：「亞當斯根本就是個偽君子，一天到晚在說紐約是『庇護城市』，那為什麼又要抱怨這些被我們送去的非法移民？他的言論完全與他所宣稱的理念背道而馳；老實說我認為現在美國最大的危機就是邊境問題，在我們開始將無證客送往華府及紐約前，只有德州與亞利桑納州首當其衝並獨自面對無證客越境的衝擊，其他高喊寬容的州不過是站著說話不腰疼，但現在全美各地都可與我們感同身受，深切體會德、亞兩州遭遇的處境。」