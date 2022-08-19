寫透老北京胡同、紐約風華 作家張北海辭世 享壽86歲

「一瓢紐約」、「俠隱」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

被譽為寫透消逝的北京 與紐約風華的作家張北海 ，於17日凌晨在紐約家中過世，享壽86歲。張北海是台灣演員、編劇和導演張艾嘉 的叔叔。張艾嘉表示，「他沒有太多痛苦，安靜離世」，她有幸在他離世前告訴了他：「好好休息吧，我們都很愛你。」

張北海的長篇小說「俠隱」2018年由中國導演姜文改編、執導為電影「邪不壓正」，描述習武青年因目睹師兄勾結日本特務犯下滅門血案，逃過一劫的他留美習醫，直到抗戰前一年才返國了結這一恩怨。

姜文執導的由「俠隱」改編的電影「邪不壓正」海報。（取材自微博）

根據新經典文化的訊息，張北海本名張文藝，祖籍山西五台，1936年生於北京，父親張子奇曾在山西響應辛亥革命，後留學日本，跟馮玉祥的西北軍有深厚淵源。1949年張北海隨家人移居台灣，師從葉嘉瑩學習中文，就讀於台灣師範大學，1962年到洛杉磯深造，在南加大攻讀比較文學碩士。1972年考入聯合國，定居紐約。

「一瓢紐約」作者張北海在紐約逝世。（取材自微博）

張北海在聯合國任職的同時，為許多重要報刊寫紐約、寫美國，文字幾乎是當年初抵達紐約的各地華人最重要的文化指南。

藝術家陳丹青曾說他是看張北海的文字才懂了紐約，作家詹宏志則說：「對於我這樣一個長期讀者來說，張北海就是紐約。」作家阿城說得更簡單有力，他說自己是「張迷」。

張北海作品包括散文集「下百老匯上」、「美國：八個故事」、「人在紐約」、「美國郵簡」、「美國美國」、「一瓢紐約」。2000年出版長篇武俠小說「俠隱」，震驚文壇，張北海在北京拆胡同建環道最激烈的時代，以這本書向「消逝的老北京」致敬。

俠隱書封。（新經典提供）

與張北海相識40多年的紐約美華藝術協會創辦人與執行長周龍章(Alan Chow)回憶，他最後一次見到張北海是在新冠疫情爆發前，「那時羅大佑來紐約開演唱會，張北海開門讓我們進去他家，雖然他身體狀況不佳，眼睛、耳朵都不好，但我們還是相談甚歡、很開心」。但兩個月前羅大佑再到紐約開演唱會，當時想再跟張北海見面時，已沒能聯絡上。

周龍章說，張北海是「十足的好人」，豪爽、好客，對後輩也非常照顧、提攜；他一生勤勞、用功，家裡「滿坑滿谷都是書」，但他最後幾年對無法完成對自己的高期許「有點失望」。

據了解，張北海家人希望低調辦追悼會，日期未定，但張艾嘉等家人都會到紐約送他最後一程。