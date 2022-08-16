通膨房價齊漲 單身不再是貴族 同齡夫妻檔財富＞單身族

一項研究顯示，25到34歲已婚族的中位數資產，要比同齡的單身貴族要高很多，共同打拼強過一個人。圖為一對新人除去口罩，拉近距離，參加紐約市7月舉行的團體結婚，充滿希望喜悅，不再懼怕病毒。(Getty Images)

聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)最新的數據顯示，2019年25歲到34歲已婚家庭的淨資產中位數，為單身戶的近九倍，遠超過2010年已婚家庭是單身者四倍的比例；專家指出，經歷通膨迅速飛漲以及兩年多的疫情生活後，可以看出，單身族與已婚家庭的差距進一步擴大。

華爾街 日報導15日報導，聖路易聯邦儲備銀行經濟公平研究所(Institute for Economic Equity)數據科學家里基茨(Lowell Ricketts)表示：「25歲到34歲是過渡時期，是組建家庭的時期，我認為這關係到是否能將財務資源與別人匯集在一起。」

已婚族同樣受到通膨的考驗，但他們擁有更多的共享資源，通常有兩份收入與共同資產，研究指出已婚族的財富集中度更高，負債更少。

隨著晚婚的趨勢漸高，單身族群體也跟著增長，聯邦房屋抵押貸款公司「房地美」 (Freddie Mac)的數據表明，過去40年，單身家庭的數量增加將近一倍，由於晚婚，許多人難以達到前幾代人在相同年紀達到的經濟里程碑。

經濟學者指出，若想透過持有房地產 來累積財富，由於房價 居高不下，想要找到單身族易入手的小型起步房仍相當困難。

根據房地產經紀公司雷德芬(Redfin)的報告，2022年6月住宅負擔能力達到自1989年6月以來的最差水平，過去兩年房價上漲44%，由於房價高且起步房的數量少，愈來愈多單身族買不起房。

此外，單身女性在累積存款方面也面臨更多的障礙。

華爾街日報的一項分析發現，性別薪資差距早在大學畢業三年後即開始擴大，加上女性的平均壽命比男性長，也為其退休後的獨居生活增添財務壓力。