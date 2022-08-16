通膨房價齊漲 單身不再是貴族 同齡夫妻檔財富＞單身族
聖路易聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of St. Louis)最新的數據顯示，2019年25歲到34歲已婚家庭的淨資產中位數，為單身戶的近九倍，遠超過2010年已婚家庭是單身者四倍的比例；專家指出，經歷通膨迅速飛漲以及兩年多的疫情生活後，可以看出，單身族與已婚家庭的差距進一步擴大。
華爾街日報導15日報導，聖路易聯邦儲備銀行經濟公平研究所(Institute for Economic Equity)數據科學家里基茨(Lowell Ricketts)表示：「25歲到34歲是過渡時期，是組建家庭的時期，我認為這關係到是否能將財務資源與別人匯集在一起。」
已婚族同樣受到通膨的考驗，但他們擁有更多的共享資源，通常有兩份收入與共同資產，研究指出已婚族的財富集中度更高，負債更少。
隨著晚婚的趨勢漸高，單身族群體也跟著增長，聯邦房屋抵押貸款公司「房地美」 (Freddie Mac)的數據表明，過去40年，單身家庭的數量增加將近一倍，由於晚婚，許多人難以達到前幾代人在相同年紀達到的經濟里程碑。
經濟學者指出，若想透過持有房地產來累積財富，由於房價居高不下，想要找到單身族易入手的小型起步房仍相當困難。
根據房地產經紀公司雷德芬(Redfin)的報告，2022年6月住宅負擔能力達到自1989年6月以來的最差水平，過去兩年房價上漲44%，由於房價高且起步房的數量少，愈來愈多單身族買不起房。
此外，單身女性在累積存款方面也面臨更多的障礙。
華爾街日報的一項分析發現，性別薪資差距早在大學畢業三年後即開始擴大，加上女性的平均壽命比男性長，也為其退休後的獨居生活增添財務壓力。
理財公司「賈諾拉財務規劃」(Gianola Financial Planning)的創辦人吉兒·賈諾拉(Jill Gianola)說：「這是一個對任何人來說都很可怕的時期，但我認為基於我們列出的原因，對於單身女性來說尤其可怕。」
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