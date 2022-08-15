魯西迪拿掉呼吸器 能說一些字詞 家屬：不減鬥志幽默感

英國作家魯西迪遇刺兩日後，已拿下呼吸器，且能說一些字詞。（美聯社）

印度裔英國作家魯西迪 (Salman Rushdie)遇刺兩日後，其子札法‧魯西迪(Zafar Rushdie)14日在推特表示，魯西迪13日拿下呼吸器後，全家如釋重負，並稱儘管魯西迪傷勢嚴重，但仍不減其鬥志與幽默感；經紀人威利(Andrew Wylie)也表示，魯西迪正在恢復中。

札法14日在推特發出家族聲明表示：「我父親12日遭攻擊後，至今仍在醫院傷勢嚴重，並持續接受全面治療。」

札法說，魯西迪13日拿下呼吸器後，全家如釋重負，而且他父親能夠說一些字詞。

札法在聲明中表示：「雖然這些傷勢改變人生且依舊嚴重，但他仍保持一貫的鬥志與不屈不撓的幽默感。」札法也說，家人感謝勇敢跳出保護魯西迪的觀眾人員，也感激警察、醫護人員和外界源源不絕的愛與支持。

魯西迪經紀人威利14日指出，魯西迪肝臟受損、手臂神經遭切斷，也可能失去一邊眼睛；不過威利也證實，魯西迪正在恢復中，「恢復過程很漫長，傷勢嚴重，但他的健康朝正確的方向發展。」

75歲魯西迪1988年出版的小說「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)惹怒部分穆斯林，這份融入魔幻現實主義的作品被視為具有褻瀆神明的元素，他也因此遭伊朗 下達追殺令逾30年。

魯西迪12日遇刺震驚國際，拜登 總統與第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)也跟全球一起譴責這起攻擊事件，拜登13日表示：「魯西迪洞悉人性、具無與倫比的筆感、拒絕恫嚇與沉默，他象徵重要的普世理想。」拜登讚許魯西迪「秉持真相、保持勇氣韌性，且無懼分享其想法。」

目前調查人員擬判定嫌犯是否獨自犯案，新澤西州24歲青年馬塔爾(Hadi Matar)13日針對企圖謀殺罪與攻擊罪聲稱無罪。

紐約州地區檢察官施密特(Jason Schmidt)反對馬塔爾獲保釋，並稱伊朗前領袖下達的宗教裁判令(fatwa)可能是犯案動機；施密特說，馬塔爾在犯案前一天持假身分證件抵達魯西迪談話會場，這是一起無端針對魯西迪的預謀攻擊。隨後一名法官下令，馬塔爾不得交保。