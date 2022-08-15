刺殺魯西迪兇嫌母：他從黎巴嫩歸來變宗教狂熱分子

新州黎巴嫩裔公民馬塔爾12日刺殺作家魯西迪，其母表示馬塔爾四年前從巴嫩探親歸來後，性格就變了。（路透）

新澤西州 黎巴嫩裔公民馬塔爾(Hadi Matar)12日因宗教信仰問題，刺殺印度裔美英雙籍魔幻現實主義作家魯西迪 (Salman Rushdie)，他目前仍在羈押中；他的母親席維娜．法多斯(Silvana Fardos)接受媒體採訪時表示，自從馬塔2018年回黎巴嫩探親歸來後就性格丕變，從活潑外向的大男孩變成冷酷封閉的宗教狂熱分子。

法多斯告訴每日郵報，家族雖是黎巴嫩裔，但馬塔爾出生在美國，從小受美式教育 長大，即使信奉伊斯蘭教，但從來沒有對孩子施以宗教教育，也不是宗教狂熱主義。她說：「我是黎巴嫩人，但我在這裡已經26年了；作為一個單親媽媽，我只想和孩子們過著簡單的生活；我不關心政治，雖然生來就是穆斯林，但我沒有強迫我的孩子信仰宗教，也沒有強迫我兒子做任何事情。」

但法多斯所期待的「簡單生活」卻在2018年馬塔爾從黎巴嫩返國後一切都變了樣，回憶起馬塔爾的那次旅程，法多斯說：「我原本期待他從黎巴嫩探親回來後可以繼續完成學業，但他卻像變了個人，從活潑外向變得沉默孤僻，常常把自己鎖在地下室；每次有爭執時，甚至還會指責我只會鼓勵他讀書，卻不曾向他介紹過伊斯蘭教、不曾給過他『穆斯林式的生活』。」

法多斯指出，雖然馬塔爾變得更加虔誠，但因為沒有改穿伊斯蘭傳統服飾，因此她一開始只當這是個過渡，而且馬塔爾還曾經興沖沖地向她分享他加入了健身房，並準備在9月開學後重返校園主修網路安全；正當法多斯為兒子的改變感到開心時，卻沒想到馬上接到聯邦調查局(FBI)的電話，幹員準備因馬塔爾涉及殺害魯西迪而到家裡蒐證。