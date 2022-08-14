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「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

聲援魯西迪 J.K.羅琳接死亡恐嚇：你是下一個

記者胡玉立／綜合報導
「哈利波特」小說作者羅琳，因為支持魯西迪而接到死亡恐嚇，威脅稱「你是下一個」。圖為羅琳2018年出席電影首映。(路透)
「哈利波特」小說作者羅琳，因為支持魯西迪而接到死亡恐嚇，威脅稱「你是下一個」。圖為羅琳2018年出席電影首映。(路透)

哈利波特」系列小說作者J.K.羅琳(J.K. Rowling)於推特(Twitter)發文聲援在紐約遇刺的英國作家魯西迪(Salman Rushdie)，卻收到來自巴基斯坦的伊斯蘭主義者阿齊茲(Meer Asif Aziz)死亡威脅回應指稱：「你是下一個」。羅琳為此向推特報告惡意威脅，但推特回覆指此人「並未違反推特規則」。推特已引來外界指責「雙重標準」。

現年57歲的J.K.羅琳在魯西迪12日遇刺後推文表示：「可怕的消息，現在覺得很不舒服。願他沒事。」屬名阿齊茲的男子13日凌晨在羅琳推文下方回道：「別擔心你是下一個。」

毫無顧忌發出威脅的阿齊茲來自巴基斯坦最大城喀拉蚩 (Karachi)，他在推特上自稱是「學生、社會活動者、政治活動者和研究活動者」，曾推文就如何摧毀以色列開玩笑，並指烏克蘭和巴基斯坦的主要地緣政治對手印度是「恐怖主義國家」。

羅琳面對阿齊茲的惡意威脅，向推特官方報案，但推特以電郵回應道，「在審查了可用信息後，我們確定您報告的內容沒有違反推特規則。」

羅琳為此貼出推特回覆截圖並評論道：「這些是你們的指導方針，對吧？『暴力：不得威脅對個人或一群人實施暴力。我們也禁止美化暴力』⋯⋯『恐怖主義／暴力極端主義：不得威脅或宣揚恐怖主義』」

羅琳證實警方已參與此事，並推文告知和感謝她的追隨者：「致所有發出支持信息的人：謝謝。警方參與其中(還有其他威脅)。」

批評者指責推特在選擇把誰踢出該社群媒體方面，存在「雙重標準」。

阿齊茲的推文顯然支持伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)；哈米尼經常推文瘋狂表示要將以色列種族滅絕。在回應哈米尼的一則推文中，阿齊茲寫道：「親愛的領袖，在我們年輕一代與你同在前，你為伊斯蘭世界的奮鬥不會白費。」阿齊茲還將攻擊魯西迪的24歲的凶嫌馬塔爾(Hadi Matar)描述為「革命的什葉派戰士」。

除了羅琳之外，暢銷小說作家史蒂芬金(Stephen King)也於推特發文，祝願魯西迪一切安好。

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