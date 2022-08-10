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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

網球名將小威宣布計畫退役 準備生第2胎、也想經商

記者胡玉立／綜合報導
圖為小威廉絲2013年奪下法網女單冠軍。（美聯社）
圖為小威廉絲2013年奪下法網女單冠軍。（美聯社）

23次大滿貫冠軍、美國女網名將小威廉絲(Serena Williams)9日宣布，她準備從網壇退休，好將注意力轉移到生第二胎和自己的商業興趣上；小威廉絲在預告自己即將結束的非凡體育生涯時說：「倒數計時已經開始。」

9月將滿41歲的小威廉絲是在時尚雜誌(Vogue)發表文章，並在她的Instagram貼文，宣布即將退休；她並未明確提及自己最後一場網球比賽時間，但看來可能是8月29日在紐約開幕的美國網球公開賽上。

「人生到了某個時間點，就必須決定朝不同方向前進。當你熱愛某事時，那時刻總是很艱難。天曉得我有多喜歡網球。但現在，倒數計時已經開始，」小威廉絲在Instagram寫道：「我必須專心當媽媽，投入我的精神目標，並最終發現一個不同的、但同樣令人興奮的小威廉絲。我會在接下來幾周享受這些。」

身為體壇歷史上其中一位最傑出、最有成就的運動員，小威廉絲說，她不喜歡「退休」這個詞，寧可將生命中的這個階段看成「從網球漸漸演化其他對我來說很重要的事」。

她寫道：「我覺得非常痛苦。這是我能想像最困難的事。我討厭自己非得站在這個十字路口。我一直對自己說，希望這對我來說很容易，但事實並非如此，我很傷心：我不希望它結束，但同時我也已為接下來的事做好準備。」

圖為小威廉絲2015年奪下英國溫布頓女網賽冠軍。(美聯社)
圖為小威廉絲2015年奪下英國溫布頓女網賽冠軍。(美聯社)

美網發言人韋麥德(Chris Widmaier)表示，該組織將在「假設這是小威廉絲的最後一次美國公開賽前提下運作」。

美網公開賽是今年的最後一場大滿貫賽事，小威曾在美網贏得六次冠軍；最近一次是2014年。她在溫布頓網球公開賽和澳洲網球公開賽分別獲得七次冠軍，在法國網球公開賽上獲得三次冠軍頭銜。她還擁有14個大滿貫雙打冠軍，都是與她姐姐大威廉絲(Venus Williams)一起贏得。小威所贏得的職業網球大滿貫，比任何男性或女性運動員都多。

小威和丈夫社群網路Reddit聯合創始人歐哈尼恩(Alexis Ohanian)育有一個女兒Olympia，9月1日將滿五歲。

談到小威廉絲的成就，美網公開賽總監阿拉斯特(Stacey Allaster)指出：「小威廉絲是不世出的奇才，她對網球運動的影響深遠，但對體育、商業和社會中的女性影響更大。在全國和世界為身份議題角力時，小威以她的參與和最終成功突破無數障礙，成為人類最優秀典範；她的優雅和勇氣，是不可磨滅的傳奇，將激勵未來許多代女性和男性運動員。」

威廉 退休 運動員

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