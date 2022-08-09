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抗癌30年 「火爆浪子」奧莉薇亞紐頓強 73歲人生謝幕

編譯徐薏茹／綜合8日電
在澳洲長大的奧莉薇亞紐頓強2018年在洛杉磯出席推廣澳洲經濟文化的活動。(美聯社)
在澳洲長大的奧莉薇亞紐頓強2018年在洛杉磯出席推廣澳洲經濟文化的活動。(美聯社)

四座葛萊美獎得主、鄉村樂與流行樂傳奇歌手奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)與乳癌對抗30年後，8日在南加州家中安詳離世，享壽73歲。

丈夫伊斯特林在奧莉薇亞紐頓強臉書專頁公布她逝世的消息：「奧莉薇亞30年來一直是成功與希望的象徵，與乳癌共存。她與奧莉薇亞紐頓強基金會基金(Olivia Newton-John Foundation Fund)在植物醫學方面的治療啟發與開創性經驗將繼續，致力研究植物醫學與癌症。」「我們請求大家在這艱難的時期尊重家屬的隱私。」

約翰屈伏塔 發文哀悼

奧莉薇亞紐頓強演藝事業活躍時期為1973年至1983年，是當時炙手可熱的超級巨星，在全球締造1億張唱片銷售紀錄，光是在美國就有14首奪下十大單曲排行冠軍的歌曲，生涯榮獲四座葛萊美獎；1978年她與約翰屈伏塔(John Travolta)合演經典歌舞電影「火爆浪子」(Grease)大受歡迎，至今仍是歌舞片賣座王牌，電影歌曲「You're the One That I Want」紅遍全球，原聲帶銷售超過1500萬張。

約翰屈伏塔也在Instagram發文悼念寫下：「我最親愛的奧莉薇亞，妳使我們的人生變得更美好，妳的影響力難以想像，非常愛妳。我們將在路上與妳相見並再次同行。」

來源：VideosMusicaVEVO YouTube

纏鬥乳癌30年 兩度復發

奧莉薇亞曾兩度戰勝乳癌，但2017年再度復發，她人生的最後幾年致力擁護宣揚動物權利，並在線上為她的慈善基金募款。

在某次採訪中，當她被問到如何能勇敢對抗癌症時，她回答：「我過去和現在已經過著精采的人生，所以我沒有怨言。每個人都會經歷一些事，我們都有人生中需要經歷的事情，這一直是我的挑戰。」

各界名人、歌迷、影迷紛紛湧入社群媒體哀悼致意，另一傳奇歌星狄昂華薇克(Dionne Warwick)在推特發文：「又一個天籟之音加入天堂合唱團。奧莉薇亞不僅是我的摯友，也是我有幸合作錄音、表演的人當中最棒的其中一人，我絕對會非常想念她，現在她已在天父的懷抱中安息。」

影迷也在奧莉薇亞紐頓的好萊塢星光大道星星放上鮮花致意，紀念她的傳奇演藝生涯。

奧莉薇亞紐頓強8日在南加州去世後，影迷和歌迷在好萊塢星光大道她的星星旁放置鮮花追...
奧莉薇亞紐頓強8日在南加州去世後，影迷和歌迷在好萊塢星光大道她的星星旁放置鮮花追悼。(Getty Images)

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