抗癌30年 「火爆浪子」奧莉薇亞紐頓強 73歲人生謝幕

在澳洲長大的奧莉薇亞紐頓強2018年在洛杉磯出席推廣澳洲經濟文化的活動。(美聯社)

四座葛萊美獎得主、鄉村樂與流行樂傳奇歌手奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)與乳癌對抗30年後,8日在南加州家中安詳離世,享壽73歲。

丈夫伊斯特林在奧莉薇亞紐頓強臉書專頁公布她逝世的消息:「奧莉薇亞30年來一直是成功與希望的象徵,與乳癌共存。她與奧莉薇亞紐頓強基金會基金(Olivia Newton-John Foundation Fund)在植物醫學 方面的治療啟發與開創性經驗將繼續,致力研究植物醫學與癌症 。」「我們請求大家在這艱難的時期尊重家屬的隱私。」

約翰屈伏塔 發文哀悼

奧莉薇亞紐頓強演藝事業活躍時期為1973年至1983年,是當時炙手可熱的超級巨星,在全球締造1億張唱片銷售紀錄,光是在美國就有14首奪下十大單曲排行冠軍的歌曲,生涯榮獲四座葛萊美獎;1978年她與約翰屈伏塔(John Travolta)合演經典歌舞電影 「火爆浪子」(Grease)大受歡迎,至今仍是歌舞片賣座王牌,電影歌曲「You're the One That I Want」紅遍全球,原聲帶銷售超過1500萬張。

約翰屈伏塔也在Instagram發文悼念寫下:「我最親愛的奧莉薇亞,妳使我們的人生變得更美好,妳的影響力難以想像,非常愛妳。我們將在路上與妳相見並再次同行。」

纏鬥乳癌30年 兩度復發

奧莉薇亞曾兩度戰勝乳癌,但2017年再度復發,她人生的最後幾年致力擁護宣揚動物權利,並在線上為她的慈善基金募款。

在某次採訪中,當她被問到如何能勇敢對抗癌症時,她回答:「我過去和現在已經過著精采的人生,所以我沒有怨言。每個人都會經歷一些事,我們都有人生中需要經歷的事情,這一直是我的挑戰。」

各界名人、歌迷、影迷紛紛湧入社群媒體哀悼致意,另一傳奇歌星狄昂華薇克(Dionne Warwick)在推特發文:「又一個天籟之音加入天堂合唱團。奧莉薇亞不僅是我的摯友,也是我有幸合作錄音、表演的人當中最棒的其中一人,我絕對會非常想念她,現在她已在天父的懷抱中安息。」

影迷也在奧莉薇亞紐頓的好萊塢星光大道星星放上鮮花致意,紀念她的傳奇演藝生涯。