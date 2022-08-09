槍殺慢跑非裔 喬州父子檔「仇恨罪」判囚終身

在路上慢跑卻慘遭殺害的艾伯里死後，喬治亞州展示了一幅他的畫像。(美聯社)

喬治亞州 25歲非裔 男子艾伯里 (Ahmaud Arbery)2020年2月23日慢跑時遭三名白人男子槍殺，涉案的馬麥可父子因被控聯邦仇恨犯罪定罪，8日均被判終身監禁。

65歲的葛瑞格里‧馬麥可(Gregory McMichael)與35歲崔維斯．馬麥可(Travis McMichael)是繼被喬治亞州法院判處終身監禁不得保釋後，再被聯邦法官判終身監禁。

追逐和槍殺非裔男子的喬治亞州白人父子葛瑞格里·馬麥可和崔維斯·馬麥可8日被依聯邦仇恨犯罪判處終身監禁。圖為父親被告葛瑞格里‧馬麥可。(美聯社) 圖為兒子被告崔維斯·馬麥可。(美聯社)

馬麥可父子2020年2月23日駕車追逐跑步路過他們家的艾伯里，鄰居布萊恩(William Bryan)後來加入追逐，並用手機錄影，拍下小馬麥可開槍射殺艾伯里的鏡頭。馬麥可父子後來告訴警方說艾伯里是竊賊，但警方發現艾伯里手無寸鐵，也沒有犯罪紀錄。

聯邦陪審團今年2月裁定馬麥可父子和布萊恩違反艾伯里的民權，只因其非裔身分而進行攻擊，三人均被定罪試圖綁架，馬麥可父子被定罪使用槍支暴力犯罪。

聯邦地區法官說：「艾伯里死了，只因為他是非裔，他的一生永遠定格在25歲。」

艾伯里的母親在宣判前對聯邦法官說，兒子沒有犯罪卻遭槍殺，太不公平了；她說，她每天都感受到這股冤屈。

老馬麥可在法庭上回應艾伯里的家人說，他們的損失無法用語言描述，「我知道我的話對你們意義不大，但我向你們保證，我絕不希望這種事發生，那天我和兒子的心裡沒有惡意。」

艾伯里的母親表示：「老馬麥可意識到他做了可怕的決定，但他的道歉挽回不了我兒子的命。」

小馬麥可在法庭上一言不發，他的律師表示，小馬麥可曾在陸戰隊服役，殺死艾伯里前沒有犯罪史，對他輕判符合其他類似民權案的判例，包括明尼亞波利斯的白人警察沙文(Derek Chauvin)跪頸致死非裔佛洛依德(George Floyd)，也只被判刑21年。

老馬麥可的律師說，對沙文的量刑考慮了疾病因素，對老馬麥可也應考慮他的年齡和中風及抑鬱症等疾病的因素。

檢方指出，沙文至少有權處理佛洛依德案，但老馬麥可絕無任何正當理由攜槍追逐沒做任何壞事的單純跑步人。

馬麥可父子以被關在州監獄面臨數百個死亡威脅為由，要求法官將他們轉移到聯邦監獄，被聯邦法官拒絕。