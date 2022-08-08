憂違法不敢執業 反墮胎州婦產科醫師恐短缺

德州實施嚴格的禁墮胎法規，不少醫師開始考慮轉往其他地區執業；圖為德州的挺墮胎權民眾示威。（美聯社）

共和黨治理的州嚴格限制人工流產，不少醫師開始考慮轉往其他地區執業，恐致醫師短缺的情況。

華盛頓郵報報導，巴爾迪(Olgert Bardhi)目前是德州 大學西南醫學中心的第一年內科住院醫師，時至2050年他將成為合格的專科醫師，同時也是「初級照護」正缺乏醫師的時代。

巴爾迪表示，考量德州實施嚴格的禁墮胎 法規，他若無法在德州建議懷孕病患中止妊娠，甚至無法為病人進行人工流產手術，他不確定是否還會續留德州。

巴爾迪說：「這肯定困擾著我，若病患來看診，而我卻不能提供她們所需要的健康照護，那我可能不會在此執業。」

巴爾迪對於未來的不確定性，反映出許多醫師與醫學系學生往後在共和黨執政的紅州 執業的全盤考量。

聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，許多紅州迅速推動立法嚴禁人工流產。

一間大型醫事人員招募企業表示，最近有20位婦產科醫師基於禁止人工流產的法律及規定，唯恐觸法或遭受懲罰而拒絕到紅州執業。

華郵指出，尚不清楚聯邦最高法院6月針對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，會對醫師職涯決定造成多少影響，以及如何改變醫事人員的地理分布。

專家表示，在全國缺乏生殖健康醫療人員之際，初步證據顯示至少紅州已面臨關鍵劣勢。

大型醫療保健人力資源公司「AMN健康照護」(AMN Healthcare) 表示，客戶目前在祭出墮胎禁令的州填補空缺時遭遇更大的困難，因為一些潛在的婦產科候選人不考慮這些州的工作機會。

AMN健康照護旗下醫療人員招募公司「Merritt Hawkins」主席佛羅倫斯(Tom Florence)列舉最高法院推翻墮胎權後的20個案例，其潛在客戶皆明確拒絕搬遷到當地官員針對生殖權嚴格立法的州。

佛羅倫斯說：「提及這20宗案例的候選人拒絕前進嚴格限制墮胎的州，這顯然是我們看到的趨勢，肯定會對未來造成影響。」