我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

憂違法不敢執業 反墮胎州婦產科醫師恐短缺

編譯陳韻涵／綜合7日電
德州實施嚴格的禁墮胎法規，不少醫師開始考慮轉往其他地區執業；圖為德州的挺墮胎權民眾示威。（美聯社）
德州實施嚴格的禁墮胎法規，不少醫師開始考慮轉往其他地區執業；圖為德州的挺墮胎權民眾示威。（美聯社）

共和黨治理的州嚴格限制人工流產，不少醫師開始考慮轉往其他地區執業，恐致醫師短缺的情況。

華盛頓郵報報導，巴爾迪(Olgert Bardhi)目前是德州大學西南醫學中心的第一年內科住院醫師，時至2050年他將成為合格的專科醫師，同時也是「初級照護」正缺乏醫師的時代。

巴爾迪表示，考量德州實施嚴格的禁墮胎法規，他若無法在德州建議懷孕病患中止妊娠，甚至無法為病人進行人工流產手術，他不確定是否還會續留德州。

巴爾迪說：「這肯定困擾著我，若病患來看診，而我卻不能提供她們所需要的健康照護，那我可能不會在此執業。」

巴爾迪對於未來的不確定性，反映出許多醫師與醫學系學生往後在共和黨執政的紅州執業的全盤考量。

聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，許多紅州迅速推動立法嚴禁人工流產。

一間大型醫事人員招募企業表示，最近有20位婦產科醫師基於禁止人工流產的法律及規定，唯恐觸法或遭受懲罰而拒絕到紅州執業。

華郵指出，尚不清楚聯邦最高法院6月針對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，會對醫師職涯決定造成多少影響，以及如何改變醫事人員的地理分布。

專家表示，在全國缺乏生殖健康醫療人員之際，初步證據顯示至少紅州已面臨關鍵劣勢。

大型醫療保健人力資源公司「AMN健康照護」(AMN Healthcare) 表示，客戶目前在祭出墮胎禁令的州填補空缺時遭遇更大的困難，因為一些潛在的婦產科候選人不考慮這些州的工作機會。

AMN健康照護旗下醫療人員招募公司「Merritt Hawkins」主席佛羅倫斯(Tom Florence)列舉最高法院推翻墮胎權後的20個案例，其潛在客戶皆明確拒絕搬遷到當地官員針對生殖權嚴格立法的州。

佛羅倫斯說：「提及這20宗案例的候選人拒絕前進嚴格限制墮胎的州，這顯然是我們看到的趨勢，肯定會對未來造成影響。」

墮胎 德州 紅州

上一則

不能墮胎恐讓棄嬰更多 保守派提倡廣設「嬰兒箱」

下一則

胰島素療程降價至每個月35元 參院共和黨擋下

延伸閱讀

「第2位乘客到了」爭共乘車道權德州孕婦 女兒順利出生

「第2位乘客到了」爭共乘車道權德州孕婦 女兒順利出生
中德州2姦殺懸案偵破 兇手被判3個終身監禁

中德州2姦殺懸案偵破 兇手被判3個終身監禁
能否墮胎？加州等4州看期中公投

能否墮胎？加州等4州看期中公投
想在德州租2房間住屋 時薪至少要22.54元

想在德州租2房間住屋 時薪至少要22.54元

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪

中拒合作遣返非法移民 美出現拒發公民簽證反制聲浪
中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人
降通膨法案 參院過關

降通膨法案 參院過關
王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」

王毅指美犯3錯誤 「台灣不是美國的一部分」
不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高

不甩美軍高層聯繫 解放軍續軍演 專家：恐讓局勢升高