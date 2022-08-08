憂違法不敢執業 反墮胎州婦產科醫師恐短缺
共和黨治理的州嚴格限制人工流產，不少醫師開始考慮轉往其他地區執業，恐致醫師短缺的情況。
華盛頓郵報報導，巴爾迪(Olgert Bardhi)目前是德州大學西南醫學中心的第一年內科住院醫師，時至2050年他將成為合格的專科醫師，同時也是「初級照護」正缺乏醫師的時代。
巴爾迪表示，考量德州實施嚴格的禁墮胎法規，他若無法在德州建議懷孕病患中止妊娠，甚至無法為病人進行人工流產手術，他不確定是否還會續留德州。
巴爾迪說：「這肯定困擾著我，若病患來看診，而我卻不能提供她們所需要的健康照護，那我可能不會在此執業。」
巴爾迪對於未來的不確定性，反映出許多醫師與醫學系學生往後在共和黨執政的紅州執業的全盤考量。
聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，許多紅州迅速推動立法嚴禁人工流產。
一間大型醫事人員招募企業表示，最近有20位婦產科醫師基於禁止人工流產的法律及規定，唯恐觸法或遭受懲罰而拒絕到紅州執業。
華郵指出，尚不清楚聯邦最高法院6月針對「道布斯訴傑克森婦女衛生組織」訟案(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)做出廢止聯邦墮胎權的裁決後，會對醫師職涯決定造成多少影響，以及如何改變醫事人員的地理分布。
專家表示，在全國缺乏生殖健康醫療人員之際，初步證據顯示至少紅州已面臨關鍵劣勢。
大型醫療保健人力資源公司「AMN健康照護」(AMN Healthcare) 表示，客戶目前在祭出墮胎禁令的州填補空缺時遭遇更大的困難，因為一些潛在的婦產科候選人不考慮這些州的工作機會。
AMN健康照護旗下醫療人員招募公司「Merritt Hawkins」主席佛羅倫斯(Tom Florence)列舉最高法院推翻墮胎權後的20個案例，其潛在客戶皆明確拒絕搬遷到當地官員針對生殖權嚴格立法的州。
佛羅倫斯說：「提及這20宗案例的候選人拒絕前進嚴格限制墮胎的州，這顯然是我們看到的趨勢，肯定會對未來造成影響。」
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