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世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

小小廚神展現超齡抗壓 朱如茵看自己：尷尬→幸運

記者顏嘉瑩／紐約報導
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。(許振輝／攝影)
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，本來只是「試試看」，沒想到拿到冠軍。(許振輝／攝影)

10歲即獲得「小小頂級廚師美國版」冠軍的朱如茵(Liya Chu)，現已是將滿14歲的大女孩，她在紐約上州父母開設的中餐廳接受世界日報專訪。事實上，該檔節目早在三年前就錄製完成，礙於節目組的保密協定，朱如茵過去三年無法分享奪冠歷程；回首看當年比賽的自己，朱如茵先說「有點embarrassed(尷尬)」，但接著就說自己很幸運，「所以我不應該embarrassed，因為沒有人能有這樣的經驗。」

朱如茵喜歡跟著來自台灣的父母在家中下廚，五歲時包了第一顆水餃；朱如茵說，她相當喜歡「地獄名廚」高登(Gordon James Ramsay)的節目，當時看到自己身邊有朋友參加第七季，她覺得「很酷」，認為自己也有能力參加，於是要求家人幫忙報名，原本只是想「試試看」，沒想到竟一路過關斬將，挺進16強。

在困難的賽事中，朱如茵承受龐大壓力，更為此錯過了自己的小學畢業典禮；但由於保密協議，她無法與學校朋友說自己正在做什麼，也讓她在鏡頭後面難過哭泣；在比賽期間陪伴她的媽媽陳詩涵說，看到女兒如此只有「心疼」，但她也只能鼓勵女兒，當下只有把事情做好，「如果一心想著畢業典禮，反而兩邊都做不好。」

回顧比賽過程，朱如茵說，在當時的壓力下，她仍多次因為做錯、緊張而忍不住哭出來；不過媽媽鼓勵她，參賽的重點在享受做菜的每一刻，體驗這個不是所有人都能有的經驗，不要太看重比賽結果，「只要當下開心，覺得做到令自己也滿意的程度就好了。」

要求完美的朱如茵有超齡的豁達，媽媽陳詩涵也提醒朱如茵在後期比賽中，抱著「體驗、享受當下，不要忘記是何其幸運有機會參賽」的心態，展現冷靜的應對能力及沉穩的人格特質。

「我最滿意的，是她沒有放棄。她的抗壓性真的是」陳詩涵說，「我覺得10歲的我，沒有辦法做到。」

在總決賽的前一場重要比賽中，朱如茵端出了「水餃」這道料理，高登說「Liya，請你說出這道料理和你媽媽爸爸的連結。」朱如茵回答：「這道菜連結了我的文化與家庭，水餃在我們的文化中很重要，也讓我想起童年的記憶。」 媽媽坐在場邊，不斷地點頭和鼓掌。

奪冠後，當時10歲的朱如茵曾說希望能開兩間餐廳，名字分別為「鹽與香料」和「夢幻料理二世」；今年秋天即將上高中的她說，未來她也可能當廚師，10萬元的獎金將用在大學學費上，剩餘的錢則要帶父母旅遊，以感謝他們在背後的支持和教導，「沒有爸爸、媽媽教我，我現在也不會煮飯，甚至贏得比賽。」

「沒有白養她。」一旁的陳詩涵含淚笑說，很開心也慶幸朱如茵能當自己的女兒，參賽那九個星期的緊密連結，是母女永遠不會忘的時光，「那是我們的共通語言，只有我們知道中間發生了什麼事。」

朱如茵在賽事中冷靜沉著的態度，讓她端出最佳表現。(取自MasterChef Ju...
朱如茵在賽事中冷靜沉著的態度，讓她端出最佳表現。(取自MasterChef Junior臉書)
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，當時才十歲就有大將之風。(FOX...
朱如茵三年前參加「小小頂級廚師美國版」節目比賽，當時才十歲就有大將之風。(FOX提供)

紐約上州 世界日報

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