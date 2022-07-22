我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

幕僚指川普推文為國會暴徒開綠燈 博明：當下就想辭官

記者顏伶如／綜合報導
特別委員會21日舉行調查國會暴亂案夏季最後一場聽證會，螢幕上播放前總統川普當時的講話。（美聯社）
特別委員會21日舉行調查國會暴亂案夏季最後一場聽證會，螢幕上播放前總統川普當時的講話。（美聯社）

前任白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)21日晚間在眾院國會暴動調查委員會公聽會作證時說，2021年1月6日國會確認選舉人票結果當天，前總統川普推特發文指稱當時的副總統潘斯「沒有勇氣」否決選舉人團(Electoral College)票數結果，這則推文等於隔空對挺川暴徒發出「開綠燈」(green light)一般的許可令，攻占國會大廈的行動因此展開。

前總統川普任內的副國家安全顧問、中國問題專家博明(Matthew Pottinger)21日在公聽會上作證時則說，國會暴動發生之際，當暴徒高喊「吊死潘斯」的同一時間，人在白宮的川普則在推特發文抨擊潘斯。

博明說，看到川普推文的那一刻，便下定決心要辭官。馬修斯則在國會暴動發生的數小時之後便辭去白宮職務。

馬修斯說，自己從小到大都是共和黨人，但無法認同國會暴動。她說，對於當天的暴力行動，川普的推特發文彷彿「火上加油」，聲稱潘斯不配合推翻選舉結果，讓群眾憤怒情緒更加激化。

另一方面，調查委員會在公聽會上公布美國特勤局(US Secret Service)無線電通訊紀錄顯示，某些負責潘斯貼身維安工作的特勤局幹員，國會暴動發生時要求單位同仁向家人代為傳話，表達訣別之意。

馬修斯在公聽會上說，事件當天近三個小時期間，國會大廈爆發釀成死傷的攻擊，但川普卻毫無作為。她指出，川普其實應該出面告訴群眾馬上回家，離開國會，也應該譴責暴力才對。

調查委員會指出，1月6日當天稍早，川普由於想跟暴徒一同步行前往國會大廈卻遭幕僚阻止而大為光火。調查委員會也指出，川普沒有出面要求支持者停止攻擊，反而鼓吹支持者打著挺川名號擴大行動，顯然構成玩忽職守(dereliction of duty)。

證人的證詞也指出，川普當天對保護國會「毫無作為」。

民主黨籍委員會主席湯普森(Bennie Thompson)在公聽會開場致詞時說，1月6日當天，在187分鐘的期間裡，向來我行我素、有著高度破壞能力的川普，對於周圍人士的勸告絲毫不為所動。

湯普森說：「不管是助理，盟友或者是暴徒高喊的暴力口號，還是在第一線與暴徒面對面的人苦苦哀求，他始終無動無衷。」

前國安副顧問博明（左）與前白宮副發言人莎拉‧馬修斯（右）被視為去年國會暴亂案的重...
前國安副顧問博明（左）與前白宮副發言人莎拉‧馬修斯（右）被視為去年國會暴亂案的重要證人，21日在作證前發誓。（美聯社)

川普 白宮 推特

上一則

拜登確診隔離 一窺白宮「加護病房等級」照護能力

下一則

拜登確診新冠 自稱一切都好 早上都在辦公

延伸閱讀

國會暴亂關鍵187分鐘 川普在看轉播 不願採取行動阻止

國會暴亂關鍵187分鐘 川普在看轉播 不願採取行動阻止

川普也曾染疫 相較之下拜登確診有「4優勢」

川普也曾染疫 相較之下拜登確診有「4優勢」
支持不同候選人、同天演說 潘斯反川普 愈來愈高調

支持不同候選人、同天演說 潘斯反川普 愈來愈高調
國會暴亂究竟因何而起？哈佛大規模研究直指川普

國會暴亂究竟因何而起？哈佛大規模研究直指川普

熱門新聞

商場民眾跟隨警方撤離。（247TV影片截圖）

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍男擊斃槍手 警讚：真正英雄

2022-07-18 00:03
億萬富豪比爾蓋茲13日宣布再捐出200億元，增加蓋茲基金會支出，舒緩全球苦難。(美聯社)

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

2022-07-14 09:43
聯邦眾議院議長波洛西。(路透)

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

2022-07-20 18:38
公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

2022-07-18 02:30
傑克森曾在前總統小布希、歐巴馬與川普執政期間擔任白宮醫生。(Getty Images)

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

2022-07-18 09:16
(取自IMO官網)

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

2022-07-15 14:06

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌