幕僚指川普推文為國會暴徒開綠燈 博明：當下就想辭官

特別委員會21日舉行調查國會暴亂案夏季最後一場聽證會，螢幕上播放前總統川普當時的講話。（美聯社）

前任白宮 副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)21日晚間在眾院國會暴動調查委員會公聽會作證時說，2021年1月6日國會確認選舉人票結果當天，前總統川普 在推特 發文指稱當時的副總統潘斯「沒有勇氣」否決選舉人團(Electoral College)票數結果，這則推文等於隔空對挺川暴徒發出「開綠燈」(green light)一般的許可令，攻占國會大廈的行動因此展開。

前總統川普任內的副國家安全顧問、中國問題專家博明(Matthew Pottinger)21日在公聽會上作證時則說，國會暴動發生之際，當暴徒高喊「吊死潘斯」的同一時間，人在白宮的川普則在推特發文抨擊潘斯。

博明說，看到川普推文的那一刻，便下定決心要辭官。馬修斯則在國會暴動發生的數小時之後便辭去白宮職務。

馬修斯說，自己從小到大都是共和黨人，但無法認同國會暴動。她說，對於當天的暴力行動，川普的推特發文彷彿「火上加油」，聲稱潘斯不配合推翻選舉結果，讓群眾憤怒情緒更加激化。

另一方面，調查委員會在公聽會上公布美國特勤局(US Secret Service)無線電通訊紀錄顯示，某些負責潘斯貼身維安工作的特勤局幹員，國會暴動發生時要求單位同仁向家人代為傳話，表達訣別之意。

馬修斯在公聽會上說，事件當天近三個小時期間，國會大廈爆發釀成死傷的攻擊，但川普卻毫無作為。她指出，川普其實應該出面告訴群眾馬上回家，離開國會，也應該譴責暴力才對。

調查委員會指出，1月6日當天稍早，川普由於想跟暴徒一同步行前往國會大廈卻遭幕僚阻止而大為光火。調查委員會也指出，川普沒有出面要求支持者停止攻擊，反而鼓吹支持者打著挺川名號擴大行動，顯然構成玩忽職守(dereliction of duty)。

證人的證詞也指出，川普當天對保護國會「毫無作為」。

民主黨籍委員會主席湯普森(Bennie Thompson)在公聽會開場致詞時說，1月6日當天，在187分鐘的期間裡，向來我行我素、有著高度破壞能力的川普，對於周圍人士的勸告絲毫不為所動。

湯普森說：「不管是助理，盟友或者是暴徒高喊的暴力口號，還是在第一線與暴徒面對面的人苦苦哀求，他始終無動無衷。」