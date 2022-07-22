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梅蘭妮亞打破沉默：當初若知道國會暴動 會立即譴責

記者胡玉立／綜合報導
前第一夫人梅蘭妮亞（右）終於打破沈默，陳述她對國會暴動案的看法，表示她「總是譴責暴力」。圖為日前她與前總統川普（左)參加川普前妻伊凡娜喪禮時所攝。（路透)
前第一夫人梅蘭妮亞（右）終於打破沈默，陳述她對國會暴動案的看法，表示她「總是譴責暴力」。圖為日前她與前總統川普（左)參加川普前妻伊凡娜喪禮時所攝。（路透)

前第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)21日打破沉默談論國會暴亂案表示，2021年1月6日那天，她「履行」了身為美國第一夫人的職責；當天她並不知道國會大廈發生了什麼事，如果她完全了解國會大廈發生的事，「會立即譴責暴力行為」。

梅蘭妮亞是在接受福斯數位新聞(Fox News Digital)訪問時，做上述表示。對於自己當天未能全盤掌握狀況，梅蘭妮亞指責她的前幕僚長兼發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)「失職」。

葛瑞珊6月接受有線電視新聞網(CNN)採訪時曾聲稱，梅蘭妮亞當天沒有立即簽署譴責國會大廈暴亂的聲明、沒有站出來說「不該有暴力」，令她感到失望、沮喪和作嘔。

對此，梅蘭妮亞21日告訴福斯新聞，「我始終譴責暴力。」她說：「如果我完全了解所有細節，自然會立即譴責發生在國會大廈的暴力事件。2021年1月6日，我不知道國會大廈當時發生了什麼事。」

梅蘭妮亞表示，「與之前的所有第一夫人一樣，我有義務為白宮歷史房間內容留下紀錄，其中包括為所有修繕工作拍攝檔案照片。為完美執行此任務，我提前幾個月組織了一支結合攝影師、檔案管理員和設計師的團隊，按計畫在2021年1月6日那天代表國家完成此工作。這個工作非常重要，規畫和執行細節都需要非常專注。」

梅蘭妮亞接著針對葛瑞珊指出，她「一直非常支持前任幕僚長葛瑞珊，在她擔任白宮發言人失敗後，我支持她並歡迎她回到東廂。1月6日，葛瑞珊作為幕僚長，人並不在白宮，而她的行為最終是失職的。按照傳統，第一夫人的幕僚長要提供國家重要事宜的詳細簡報。」

「其實，是葛瑞珊放棄了她在華府的工作，並未就1月6日的事件提供洞見和訊息。可恥的是，葛瑞珊的行為一直如此，卻只有部分為公眾所知。顯然，葛瑞珊最近的背叛，是為了挽救她已毀掉的職業和聲譽的最後一搏。」梅蘭妮亞說。

葛瑞珊在白宮一開始即在第一夫人辦公室工作，2019年改任白宮發言人，2020年4月重回梅蘭妮亞身邊擔任幕僚長兼發言人。前川普助理卡西迪‧哈欽森(Cassidy Hutchinson)上個月於國會暴亂調查委員會作證次日，葛瑞珊在推特發文公布一張據稱是她2021年1月6日當天與梅蘭妮亞的簡訊對話截圖。截圖顯示，葛瑞珊發簡訊問道：「你想推文說：和平抗議是每個美國人的權利，但不容違法和暴力嗎？」截圖顯示名稱為MT的梅蘭妮亞回答：「不。」

葛瑞珊發文後接受CNN採訪表示：「以我對梅蘭妮亞的了解，她沒有發表譴責，很不像她，那一刻讓我心碎。昨天，聽到卡西迪的證詞，我覺得有必要展示這段文字，因為我認為這有很多背景信息。我了解梅蘭妮亞，她卻不願站出來、簡單地說：『不該有暴力。』我感到非常失望、沮喪和作嘔。」

梅蘭妮亞在解釋自己未能完全了解國會暴亂當天所有細節、所以沒有立即譴責暴力後表示，「雖然葛瑞珊的行為令人失望，但她這樣並不奇怪。這不是第一次有前員工試圖利用我的名字來製造虛假說法，為的是想牟利。」

梅蘭妮亞 葛瑞珊 白宮

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