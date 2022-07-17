民調：49%挺川 47%挺其他候選人 川普恐隨時翻船

佛州州長德桑提斯的人氣很高，網上募款甚至超過川普。(Getty images)

衡量候選人是否有機會勝選的兩項最重要指標分別是募款能力與民調 數字，而根據聯邦政府數據，川普 數月以來的網上募款數字下降，不如黨內另一可能問鼎大位的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)；同時，紐時民調也指出支持川普再戰的共和黨 支持者雖有49%，但支持其他候選人的也多達47%，兩者差距不大，川普隨時有翻船的可能。

據統計，川普2021年1月至6月間網上募款共募得5600萬元，但同年下半年度就降至5100萬元；而今年的募款數字持續下滑，不只半年募款總額首度跌破5000萬元，只募得3600萬元，還比德桑提斯的4500萬元為低；共和黨策士分析，這或許是因為通貨膨脹使支持者可調動資金減少，加上一而再再而三的募款活動使支持者感到疲乏。

不過，這套理論顯然沒有辦法解釋為什麼民主黨候選人的募款成績比共和黨更亮眼；尋求連任的民主黨籍喬治亞州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)上半年度募得1700萬元，比起共和黨籍挑戰者、前美式足球明星沃克(Herschel Walker)的360萬元高出4.7倍；內華達州民主黨籍聯邦參議員凱薩琳．馬斯多(Catherine Masto)也募得750萬元，比共和黨籍對手賴克紹(Adam Laxalt)的280萬元高出62%。

同時，隨著聯邦眾院1月6日國會山莊暴亂事件特別調查委員會如火如荼地召開聽證會並全國直播，許多證據指向川普「至少知情卻不阻止」，嚴重戕害他在共和黨選民心中的地位，使許多原本支持川普投入2024年大選的共和黨支持者轉而投入同黨其他候選人陣營；紐約時報與西耶納大學(Siena College)民調中心數據就顯示，雖然仍有49%的共和黨支持者支持川普再選，但只比「希望其他人出來選」的47%高2%，差距很小，隨時可能翻盤。

共和黨策士阿努濟斯(Saul Anuzis)說：「支持者對另一位候選人持開放態度，也就是一些正在全國各地湧現的年輕、較新的共和黨領導人；這些新秀的優勢在於他們能夠延續川普的政策，同時也沒有川普的包袱。」