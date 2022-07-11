佛州特斯拉突撞休息區聯結車2死 調查聚焦自駕

一輛特斯拉汽車在佛州州際公路休息區撞上一輛聯結車，特斯拉車上兩人當場死亡。(路透)

聯邦國家公路交通安全管理局(NHTSA)8日證實，已派遣一支特別碰撞事故調查小組前往佛羅里達州甘斯維爾(Gainesville)，調查一起6日發生在75號州際公路上造成兩人死亡、涉及特斯拉 (Tesla)汽車 的車禍 ；NHTSA並未透露肇事的特斯拉駕駛當時是否開啟自動駕駛模式。

駕駛及乘客死亡 聯結車當時停車未動

佛羅里達高速公路警察局(Florida Highway Patrol)指出，美東時間6日下午2時，肇事的特斯拉汽車原本正常行駛在75號州際公路上，但不知道什麼原因，突然失控衝向停在休息區的沃爾瑪(Walmart)超市聯結車；特斯拉車上66歲的司機及67歲的乘客均被當場宣告死亡，被撞的聯結車當時停著沒有移動，沃爾瑪方面沒有人員傷亡。

佛州高速公路警察局巡佐李奧丹(P.V. Riordan)說：「我們將在調查事故發生原因時，注意駕駛是否開啟自動駕駛模式，這是我們在調查期間重視的重點之一。」

NHTSA表示，該單位自2016年以來已調查37起涉及自動駕駛功能的車禍案件，共有15件車禍造成人員傷亡，總計11人車禍後死亡，其中30起的肇事車輛都是特斯拉；此外，根據NHTSA於6月發布的統計報告，近10個月內共有400起開啟自動駕駛模式的車輛發生車禍，其中273起是特斯拉。

NHTSA：特斯拉自動回報系統 有助調查

不過，NHTSA特別強調，雖然特斯拉汽車涉及的意外事件或許看起來較高，但並不能就此斷定特斯拉較危險；一來是因為特斯拉自動駕駛車輛的市占率高，意外的機率自然也較高；二來是因為特斯拉售出的每一輛車都有搭載自動回報系統，能夠即時向公司回報車輛數據；然而其他車廠並沒有這種能力，因此車禍數據回報得較慢，甚至根本沒有回報。

NHTSA新任局長克里夫(Steven Cliff)說：「本局正在努力了解自動駕駛汽車技術帶來的風險，以便決定可能需要哪些法規來保護司機、乘客和行人；不過我仍然認為，自動緊急制動等自動化系統具有挽救生命的巨大潛力，特別是特斯拉的自動回報系統能向NHTSA提供關鍵和及時的安全數據，有助調查人員快速辨識潛在的缺陷趨勢。」