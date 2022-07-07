國慶槍擊╱孤童淚：爸媽要回來了嗎？捐款已逾200萬

37歲凱文·麥卡錫和35歲妻子艾琳娜，雙雙遇害，現場留下兩歲幼子艾登，引發同情，各方捐款逾萬。(取自GoFundMe網站)

芝加哥海嵐公園國慶遊行槍擊 案造成七人死亡，年僅兩歲的艾登·麥卡錫(Aiden McCarthy)因為躲在父親的掩護下逃過一劫，被陌生人拯救後才與家人團聚；但年幼的他卻不知道雙親已天人永隔，被發現時還不斷喊著「爸媽要回來了嗎」，令人痛心不捨；群眾也在募資網站GoFundMe 上為艾登募款，金額已超過200萬元。

艾登的父母分別是37歲的凱文·麥卡錫(Kevin McCarthy)和35歲的艾琳娜(Irina McCarthy)，他們以肉身護子，也成了這場國慶悲劇下的犧牲者；而艾登目前由祖父母妮娜(Nina Levebeg)和米莎·力貝格(Misha Levebeg)照顧。

每日郵報(Daily Mail)指出，過去幾小時內GoFundMe湧入大批民眾為艾登捐款，最大筆的款項高達1萬元，捐款人數逾2萬人，大部分為匿名捐款。

群眾在網站上為艾登募款，金額已超過200萬元。(取自GoFundMe網站)

授權負責募款的發起人科倫(Irina Colon)表示：「社區將集結所有力量，幫助這個不幸、且一無所知的男孩。艾登需要的不只是我們的幫助，他未來的生活也會面臨令人難以想像的遭遇，而且在沒有雙親的陪伴下度過。」

科倫也說，艾登日後得面臨長期的考驗，獨自一人療癒身心、並尋找人生的方向，「現在的他正受到許多親友的關愛，我們也會努力給他所有的愛，確保他在成長的過程中擁有所有他需要的一切」。

發現艾登的是38歲女子蘿倫·席維(Lauren Silva)和她的男友，她表示當天與男友一早外出吃飯，經過一處停車場時聽到槍響；「我們打開門準備上樓，接著聽到碰碰碰，聽起來很像有人用力敲打玻璃門的聲音」。

席維的男友立刻到案發現場查看傷者，忽然將一名兩歲男童推入她的懷中，告訴她這名男童被壓在一名男性的身體下，「他的父親中彈了，他們得回去幫他止血」；席維接過只穿著一隻鞋襪的男童，並洗去他身上的血漬，當時男童口中喃喃問道「爸媽要回來了嗎」。

同時也有兩個孩子的席維說，自己仍無法忘記艾登的模樣和聲音，「當時我真地很想忍著情緒告訴他，他的父親會回來的」。