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經濟復甦速度 紅州超越藍州 4600萬人遷家

記者顏伶如／綜合報導
調查指出，疫後經濟復甦，藍州人口迅速流向經濟復甦較快的紅州。圖為人口搬遷到外州第二多的紐約州。(美聯社)
調查指出，疫後經濟復甦，藍州人口迅速流向經濟復甦較快的紅州。圖為人口搬遷到外州第二多的紐約州。(美聯社)

華爾街日報報導，經過新冠疫情衝擊之後，全美經濟的地理版圖出現消長，從多項指標看來，傾向共和黨的紅州復甦速度，超過支持民主黨的藍州，勞工及雇主則都紛紛從沿海城市遷移到內陸中心地帶及佛羅里達州。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)以勞工部數據分析發現，若以全國出現新冠疫情之前一個月的2020年2月算起，全美所有工作機會中，位於紅州的職缺成長了超過0.5%；截至今年5月為止，紅州總共增加了34萬1000個就業機會，相較之下藍州減少了130萬個職缺。

報導指出，多家大型企業日前陸續宣布，企業總部將從藍州搬往紅州，避險基金公司Citadel便宣布，企業總部將從芝加哥遷往邁阿密，開拓重工(Caterpillar)也計畫將企業總部從伊利諾州搬到德州。

為了追蹤各州在疫情發生後恢復正常的狀況，「穆迪分析」(Moody's Analytics)以13個指標做為觀察標準，包括商品價格、服務產能、就業情形、零售銷售、房地產市場有多少新建房屋等。統計結果顯示，截至今年6月中旬為止，評分表現最佳的15州裡有11州為紅州，評分最差的最後10州當中，藍州占了8州。

報導指出，人口大規模移動也是值得注意的發展。「穆迪分析」根據信評機構易速傳真公司(Equifax)數據分析指出，截至2022年2月為止的過去一年期間，全美累計有4600萬人搬到另一個郵遞區號(ZIP Code)居住，創下2010年以來12個月人口遷移新高紀錄。

佛州是人口遷入最多的州，其次為德州、北卡羅來納州，遷入人口增加的州多為紅州。人口外流最嚴重的州則以藍州較多，人口流失最多的三州依序為加州、紐約州、伊利諾州。

專家指出，這波人口遷移與疫情期間地理因素與工作地點的關聯得以突破有關。遠距上班讓許多勞工能夠基於財務因素、生活型態等考量而搬到紅州。搬家原因不是基於政治傾向，而是想要追求較低廉的房價、較好的天候條件、避免交通堵塞、稅率較低等優點。

紅州 藍州 疫情

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