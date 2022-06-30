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凱利案受害者痛訴…她13歲遭性虐 她被迫與他人性交

編譯徐薏茹／綜合29日電
R&B天王凱利性侵的少女粉絲多數為非裔。圖為其中一名受害者29日在凱利被判刑後於法庭外舉行記者會。(歐新社)
R&B天王凱利性侵的少女粉絲多數為非裔。圖為其中一名受害者29日在凱利被判刑後於法庭外舉行記者會。(歐新社)

曾以「I Believe I Can Fly」一曲紅遍全球的R&B天王凱利(R. Kelly)29日被判30年監禁，部分受害女性當天出席判決前聽審，公開身分並指證凱利作案細節。

已故歌手艾莉亞(Aaliyah Dana Haughton)1992年與凱利在她密西根的老家首度會面，凱利為她製作出道專輯Age Ain't Nothing but a Number。

檢察官稱，艾莉亞13歲時，凱利開始對她性虐待；1994年，凱利非法與她結婚，相信她可能已經懷孕並且想躲避起訴，兩人在芝加哥一飯店房間內舉行10分鐘的儀式，接著婚姻被宣告無效。

艾莉亞2001年在一場空難中離世，得年22歲。

傑朗達．佩斯(Jerhonda Pace)在審判頭兩天出面，成為第一位在法庭上作證的原告，她也是2017年最早在網路媒體BuzzFeed揭發凱利惡行的一位女性。

佩斯作證說，她2009年在16歲、凱利40歲時，兩人發生性關係。

安潔拉(Angela) 1991年認識凱利，當時她14歲。凱利在她仍是未成年的高中時期與她發生性行為，並經常威脅她，要她與其他幾位後備表演者發生性關係。

安潔拉也是第一個作證表示曾看過凱利與艾莉亞有性行為的原告。判決前聽審期間，安潔拉稱凱利為「吹笛手」，以他的名聲與金錢誘拐兒童。

史蒂芬妮(Stephanie)1999年17歲時在Nike專賣店遇見凱利，史蒂芬妮替一位懷有歌手夢的朋友詢問試鏡機會，凱利答應試鏡，但要求以性服務作為回報，史蒂芬妮在法庭上告訴陪審團接下來的半年是她「人生中的最低谷」。

另有一位化名的女子最初在2019年凱利於「CBS今日早晨」(CBSThis Morning)接受採訪時支持他。然而該名女子在法庭上表示，凱利常常指導她演練回答記者的問題，指示她「適當」的回答，然而這些回答並非事實。

檢察官 芝加哥

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