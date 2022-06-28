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「露脊鯨」剩不到340頭 紐約外海建風電場 廠商允護鯨

編譯孫梁／綜合27日電
位於羅德島州外海的Block島附近風能發電機。(美聯社)
位於羅德島州外海的Block島附近風能發電機。(美聯社)

風能開發商27日與三家環保團體達成協議，將在建設和經營紐約外海的離岸風能發電場期間，進一步保護北大西洋的稀有鯨種露脊鯨(right whales)。

新英格蘭與紐約外海的South Fork風能發電場是Orsted和Eversource兩家公司開發建設，與他們簽署保護露脊鯨協議的是全國野生動物聯合會(NWF)、自然資源保護協會(NRDC)和保護法基金(CLF)。

NRDC政策分析員艾莉森·契斯(Alison Chase)說，協議將在開發可持續能源的同時保護野生動物。

South Fork風電場位於羅德島州Block島東南19哩和紐約長島Montauk Point東35哩，於今年初動工，明年底投入運營後將與長島的電網相連，預計提供電力130兆瓦，可供7萬戶家庭使用，為紐約州的第一座海上風電場。

開發離岸風能是拜登政府的核心政策，拜登政府計畫到2030年的風能發電達到30千兆瓦，可滿足逾1000萬戶家庭用電。但漁業部門擔憂，東岸地區的風能場將減少高價值海產品的捕撈，還有人擔憂鳥類會被風電機殺死。

氣候變遷、漁具纏繞和船隻撞擊給露脊鯨的食物和棲息地造成變化與威脅的影響，北大西洋的露脊鯨數量如今估計不到340頭。

協議規定，South Fork風能場在建設期間將採取監測措施，以保證露脊鯨不會靠近施工地點；海底打樁期間還要降低噪音，以免影響到露脊鯨；為了避免撞上露脊鯨，施工船的航速要保持在10節以下。

風電場還將測試可追蹤鯨魚活動的熱像儀和聲音傳感器等新技術，以收集資料供未來的工程建設使用。風電場的工程主管說：「根據30年的海上風能場建設經驗，協議將增強我們保護海洋生物的能力和測試新技術，以加強我們應對氣候變遷的能力，以及工程建設與生態系統共存的能力。」

長島 拜登 氣候變遷

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