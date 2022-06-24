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華男割喉殺妻 死前放她最愛音樂 還握妻手直到死亡

編譯林梅婕／綜合23日電
佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）
佛州21歲華裔男子楊錫辰殺妻，在妻子死亡前，他握著妻子的手，放著她最愛的音樂。（取材自佛州塞米諾爾郡警局）

佛羅里達州阿塔蒙特泉(Altamonte Springs)21日傳出一起冷血凶殘的殺妻案，21歲華裔男子楊錫辰(Xichen Yang，音譯)手刃妻子阮如瓊(Nhu Quynh Pham，音譯)的喉嚨，而且在妻子死亡前，他還一邊握著妻子的手、一邊放著妻子最愛的音樂。

楊錫辰目前已經落網，也坦承殺妻，被控犯下一級謀殺罪及竄改物證，被拘留在塞米諾爾郡(Seminole County)的監獄

警方表示，在21日上午8時49分接獲男子拉瑟爾(Michael Rathel)的報案，指楊男自稱將妻子殺害；抵達現場發現阮婦已陳屍在浴缸的血珀中、且身中多刀，「她的喉嚨左邊有一道很深的撕裂傷，該處不斷失血，而她的胃裡也都是血」。

雖然警方立刻請求醫護人員到場協助，阮如瓊仍被當場宣告死亡，楊錫辰也在稍後被逮補；另外，現場地板還發現一雙粉紅色橡膠手套和一瓶清潔劑。

楊錫辰在訊問時坦承盛怒之下割斷妻子的喉嚨，並形容自己殺害妻子之前「實在太過憤怒，不然是可以不要殺她的」；接著警方詢問為何他仍痛下毒手時，他回答「這不符合我從小被教育的認知」，而且稱自己對任何事「總是全力以赴」。

犯案後楊錫辰將妻子的身體搬移到廁所並放進浴缸，「然後播放她最喜歡的音樂，並握著她的手長達十分鐘，直到她死亡」，過程中楊男完全沒有通報911或請求任何協助；而且在妻子死亡後，他便開始清除現場的血跡。

楊錫辰受僱於一家泳池維護公司，他的雇主正是拉瑟爾的兒子麥可(Michael Cole Rathel)；麥可稱自己在案發當天一早質問楊錫辰為何蹺班，當時楊男僅回答與妻子發生爭執，因為他的護照被妻子燒掉了；但是麥可仍指責他的行為相當不負責，他才表示「自己做了不可告人的事，那就是他殺了妻子」。

監獄 教育 華裔

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