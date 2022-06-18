南加台灣教會槍案 周文偉被控特殊謀殺+仇恨犯罪

南加州台灣長老教會槍擊案被告周文偉，被檢方加控仇恨犯罪罪名。圖為周文偉出庭時，公設辯護人為他辯護。(美聯社)

上個月在南加州橙郡拉古納伍茲的台灣基督長老教會開槍、造成一死五傷的兇嫌周文偉 (David Wenwei Chou)，被檢方加控仇恨犯罪 。

據橙郡檢察官 辦公室17日發布的消息，5月15日在台灣長老教會活動中進行大規模槍擊的嫌犯周文偉，已被提起公訴，被控犯有一項謀殺罪、五項蓄意謀殺未遂罪、四項持有爆炸裝置罪，以及持槍濫射致人死亡等超過十項重罪。

逾10項罪名 最高可被求處死刑

檢方修正的訴狀書內容，強調周文偉因特定種族、膚色、宗教、國籍或原生國家的因素，蓄意謀殺他人；而他的另外五項謀殺未遂罪名，也都再添加一項仇恨犯罪。

周文偉的謀殺罪名還被指控是特殊情況謀殺(Special Circumstances Murder)，這代表被告若被起訴可能面臨無期徒刑且不得假釋，或是死刑；據稱檢方之後才會公布是否求處死刑。

橙郡檢察長斯史匹澤(Todd Spitzer)和警察局長巴恩斯(Don Barnes)過去都曾表態，將在法律的最大範圍內追究周文偉仇恨犯罪的刑責。

史匹澤說，「在審查了本案的其他證據後，橙郡檢察官辦公室提出了一份修訂後的刑事訴訟，其中包括仇恨犯罪指控。」

南加州台灣長老教會槍擊案被告周文偉，被檢方加控仇恨犯罪罪名。圖為周文偉出庭時，法庭特別戒護。(美聯社)

橙郡執法官員曾形容長老教會槍擊案是一起充滿「政治動機的仇恨犯罪」，並引用周文偉在個人車上留下的筆記，指他長期對台灣社區有所不滿，才會驅使他犯案。

今年68歲的周文偉來自賭城，1953年在台灣出生，當時正逢兩岸關係緊張，後來才移民到美國。案發後巴恩斯局長曾表示，周文偉對台灣社區的仇恨可能在他年輕時，因為「不被台灣人接納」所產生的情緒，警方也質疑他攻擊長老教會的目的，正是因為那裡是台灣人聚集最密切的地方。

周文偉在賭城的友人曾向美聯社表示，周文偉形容台灣政府相當「腐敗」，而且「害他被迫過著宛如政治逃犯般的生活」；案發後周文偉也被質疑與(美國)中國和平統一促進會的關係匪淺，但拉斯維加斯和統會立刻發聲明否認。