蘇利文會晤楊潔篪 關切台海安全

白宮國家安全顧問蘇利文（左）13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右），這是兩人今年第三度對話。（新新華社）

美中兩國國防部長上周才在新加坡香格里拉對話前舉行場邊會談，白宮國家安全顧問蘇利文 13日在未預告下，於盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 ，此為兩人今年第三度對談，台海安全及美中競爭仍是焦點。

蘇利文：維持溝通、管控競爭

白宮國安會事後發出的摘要相當簡單，只說該會談為延續自5月18日的通話，雙方就一系列區域和全球安全議題以及美中關係的「重要議題」，舉行坦率、實質性且建設性的對話；蘇利文(Jake Sullivan)強調維持溝通管道暢通以管控美中競爭的重要性。會談約4個半小時。

資深官員在會後的背景簡報表示，蘇利文在會中重申美國長期的「一個中國」政策，以及針對北京對台海脅迫和侵略行徑，美國所持的基本立場與關切。官員強調，美國要確保台海的和平與穩定，也持續強調反對片面改變現狀。

對於解放軍官員近日與美方會談時反覆稱「台灣海峽非國際水域」，這名資深官員拒絕透露細節，僅說，蘇利文重申美國基於美中三個聯合公報、台灣關係法和六項保證的一中政策，也清楚表達美國對北京在台海種種行動與言詞脅迫的關切。

新華社則報導，楊潔篪強調，在捍衛國家主權和領土完整問題上，中方立場毫不含糊、堅定不移。中國內政不容他國干涉，任何阻撓、破壞中國國家統一的行為都必將徹底失敗。台灣問題事關中美關係政治基礎，處理不好將產生顛覆性影響。這個風險不僅存在，還會隨著美大搞「以台制華」、台灣當局大搞「倚美謀獨」而不斷升高。

他警告美方不要有任何誤判和幻想，必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，必須慎重妥善處理涉台問題。

楊潔篪：反對以競爭定義關係

新華社報導引述楊潔篪說法表示，堅決反對以競爭定義中美關係，美國應端正對華戰略認知，落實美國總統拜登 的四不一無意(美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突)。

蘇利文和楊潔篪今年3月在羅馬舉行「7小時密集會談」，拜登上月出訪亞洲前夕，蘇楊也通話談論烏克蘭戰爭和「美中關係的特定議題」，13日是兩人半年內第三度對話。

去年蘇利文與楊潔篪在蘇黎世會談敲定拜登和中國國家主席習近平的首次視訊會晤，被問到「拜習二會」的可能性，資深官員表示，美中均希望維持各種層級的溝通管道暢通，近日有軍事和外交高層互動，未來可期；但針對拜習會，目前沒有特別安排。

根據政治新聞綱站Axios報導，美方也警告中國不能用某些形式協助俄羅斯；並對中國否決聯合國對平壤的核武調查表達不滿。