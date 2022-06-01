巴斯奇亞畫作現「逝世6年後」的FedEx圖案 FBI要查

已故塗鴉創作藝術家巴斯奇亞正在佛羅里達州奧蘭多藝術博物館展出的作品中因出現類似聯邦快遞(FedEx)的圖樣，作品的真實性引發質疑。圖為他的作品今年4月在紐約佳士得拍會上展出。(Getty Images)

1988年以27歲之齡早逝的巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)被譽為是美國藝壇最偉大的塗鴉創作藝術家之一，但現正在佛羅里達州奧蘭多藝術博物館 (Orlando Museum of Art)展出的作品中因出現類似聯邦快遞(FedEx)的圖樣，作品的真實性引發質疑，聯邦調查局(FBI )已展開調查。

這項「英雄與怪物：巴斯奇亞特展」(Heroes & Monsters: Jean-Michel Basquiat)展覽展出25件巴斯奇亞的作品，目前引起藝壇質疑真實性的，是其中一幅有「FedEx」圖樣的畫作；曾在聯邦快遞(FedEx)工作的設計師認出圖案是該公司於1994年設計的；由於1994年時巴斯奇亞已辭世六年，倘相關消息確認真實，那麼這些「巴斯奇亞畫作」必為後人仿造。

對此質疑，奧蘭多藝術博物館館長德格羅夫(Aaron De Groft)全面否認，指博物館收藏的巴斯奇亞畫作確是出自巴斯奇亞的手筆，且作品不會受此流言影響，將於6月30日如期赴義大利展出。

德格羅夫表示，傳言說畫作上的「FedEx」字樣於1994年才設計並非事實，因為1980年代聯邦快遞公司並未統一公司徽章設計，該圖樣早就曾散見於聯邦快遞曾經手的貨物上；但這個說法立刻被聯邦快遞駁斥，該公司指公司徽章的設計有嚴格程序，系爭圖樣確是該公司1994年才開始使用。

有爭議的這25件畫作並不全部屬博物館所有，部分來自民間收藏借展，其中曾在安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)與布萊德彼特(Brad Pitt)離婚案中代表裘莉的律師歐唐諾(Pierce O'Donnell)就擁有其中六幅畫作所有權；針對此次的畫作真實性爭議，他說：「我買畫的時候就有聘請過專家鑑定作品真性，他們都認為這些畫作是真的。」

兩名博物館員工指出，FBI正在調查巴斯奇亞畫作真實性，但館長事先已要求所有員工未經授權不得對外發言，否則一律開除。

據信FBI早在2021年7月就發函館方，要求博物館繳出「所有與巴斯奇亞本人，或鑑定畫作是否為巴斯奇亞所作的專家之間所有通聯記錄」；但FBI不願對調查進度發表評論，只說如果作品是真的，畫作總值高達1億元，但若確定是假的，那就犯了聯邦罪。