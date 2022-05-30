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租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

「捍衛戰士2」戰機超燒錢 每小時租金首度曝光

編譯徐薏茹／綜合29日電
「捍衛戰士：獨行俠」拍攝成本上億，海軍出租戰機供拍片，但要求演員拍片時不得觸碰。圖為演員葛倫鮑威爾。(美聯社)
「捍衛戰士：獨行俠」拍攝成本上億，海軍出租戰機供拍片，但要求演員拍片時不得觸碰。圖為演員葛倫鮑威爾。(美聯社)

美國海軍以每小時逾1萬1000元的價格，將F/A-18超級大黃蜂戰鬥機(Super Hornets)出租給「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick) 劇組，另外規定拍攝時湯姆．克魯斯(Tom Cruise)與其他演員不得觸碰戰機操縱臺。

克魯斯拍攝動作片向來親力而為，他希望「捍衛戰士」所有飾演飛行員的演員都能搭上其中一架戰機，如此一來才能瞭解在巨大重力壓力下駕駛飛機的感覺。1986年首集「捍衛戰士」克魯斯也曾駕駛噴射機。

克魯斯可以在新電影中執行幾次飛行嘗試，但國防部禁止非軍事人員在訓練環節操控除小型武器以外的國防部設備；此外，演員必須事先學習在緊急狀況下彈射出飛機，以及如何在海中求生，完成訓練後，才能跟在飛行員後面搭乘飛機。

國防部娛樂媒體辦公室主任羅伯茲(Glen Roberts)表示海軍准許電影劇組使用飛機、航空母艦與軍事基地。他說真正的飛行員勤奮努力，花費好幾小時上課，接受密集的飛行訓練，與電影中不守規矩的飛行員有天壤之別。

他解釋一部電影「不需要是一封給軍方的情書」才與國防部合作，但電影確實「需要維護軍人的操守」。

電影製片人必須將劇本交給軍方審查，國防部可以要求更動內容，但羅伯茲說他對新的「捍衛戰士」一無所知。

派拉蒙影業在電影製作過程提及，克魯斯制定自己的飛行訓練計畫，讓劇中年輕演員適應飛行的不適感，如此一來他們才能與真正的海軍飛行員演繹好角色。

來源：派拉蒙影片 官方頻道

電影 國防部 羅伯茲

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