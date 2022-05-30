「捍衛戰士2」戰機超燒錢 每小時租金首度曝光

「捍衛戰士：獨行俠」拍攝成本上億，海軍出租戰機供拍片，但要求演員拍片時不得觸碰。圖為演員葛倫鮑威爾。(美聯社)

美國海軍以每小時逾1萬1000元的價格，將F/A-18超級大黃蜂戰鬥機(Super Hornets)出租給「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick) 劇組，另外規定拍攝時湯姆．克魯斯(Tom Cruise)與其他演員不得觸碰戰機操縱臺。

克魯斯拍攝動作片向來親力而為，他希望「捍衛戰士」所有飾演飛行員的演員都能搭上其中一架戰機，如此一來才能瞭解在巨大重力壓力下駕駛飛機的感覺。1986年首集「捍衛戰士」克魯斯也曾駕駛噴射機。

克魯斯可以在新電影 中執行幾次飛行嘗試，但國防部 禁止非軍事人員在訓練環節操控除小型武器以外的國防部設備；此外，演員必須事先學習在緊急狀況下彈射出飛機，以及如何在海中求生，完成訓練後，才能跟在飛行員後面搭乘飛機。

國防部娛樂媒體辦公室主任羅伯茲 (Glen Roberts)表示海軍准許電影劇組使用飛機、航空母艦與軍事基地。他說真正的飛行員勤奮努力，花費好幾小時上課，接受密集的飛行訓練，與電影中不守規矩的飛行員有天壤之別。

他解釋一部電影「不需要是一封給軍方的情書」才與國防部合作，但電影確實「需要維護軍人的操守」。

電影製片人必須將劇本交給軍方審查，國防部可以要求更動內容，但羅伯茲說他對新的「捍衛戰士」一無所知。

派拉蒙影業在電影製作過程提及，克魯斯制定自己的飛行訓練計畫，讓劇中年輕演員適應飛行的不適感，如此一來他們才能與真正的海軍飛行員演繹好角色。

來源：派拉蒙影片 官方頻道