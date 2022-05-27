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「艾倫秀」播出20年最後一集 她陳述「勇敢做自己」

記者胡玉立／綜合報導
實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，現場觀眾為主持人艾倫(中)起立鼓掌。(美聯社)
實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，現場觀眾為主持人艾倫(中)起立鼓掌。(美聯社)

曾擁有廣大觀眾群、製播近20年的「艾倫秀」(The Ellen DeGeneres Show)，26日播出最後一集，走入歷史；主持人艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)在這告別的一集邀來多位名人嘉賓回憶過往，並堅定陳述她作為一個「勇敢做自己」的女同性戀者的成就。

「艾倫秀」2003年9月開始製播，共播出逾3200集，曾獲艾美奬肯定；艾倫表示，「20年前，當我們試圖推銷這個節目時，沒人認為會成功；並不是因為這節目有多不同，而是因為我太與眾不同。」

實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，主持人艾倫(右)擁抱...
實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，主持人艾倫(右)擁抱影星安妮絲頓。(美聯社)

她提到，節目開播時，她不能說「同性戀」這個詞，甚至不能說代詞「我們」，因為這暗示她有伴侶；艾倫沒有具體說明是誰下的禁令。

「當然不能說妻子，因為那時同性戀結婚不合法，」艾倫狄珍妮絲帶著一絲挑釁地看著現場觀眾說：「但現在，我都直接說『妻子』。」艾倫狄珍妮絲和演員波蒂亞·德羅西(Portia de Rossi)於2008年結婚；兩人現在是好萊塢最著名同性戀夫妻之一。

實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，主持人艾倫(右)與嘉...
實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，主持人艾倫(右)與嘉賓對談。(美聯社)

在最後一集中現身的嘉賓，包括首集來賓珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)、流行歌手怪奇比莉(Billie Eilish)和紅粉佳人(Pink)等。艾倫說，珍妮佛安妮絲頓上過她節目20次。安妮斯頓在節目中介紹了回顧影片，內容宣揚艾倫的慈善努力；其中包括向慈善機構和「值得受獎觀眾」捐款4億多元。

「艾倫秀」曾多年穩坐全美晨間談話節目人氣冠軍，艾倫也曾是老美最愛的談話節目主持人，但2020年疫情期間，她將節目搬回自家錄製，另找一批工作人員，令原團隊人員非常不滿，接二連三對外爆料，揭發她其實勢利眼、耍大牌、製造有害工作環境等罪狀，讓她形象嚴重受損，觀眾迅速流失，節目最終決定在播出20年後收攤。

「艾倫秀」是艾倫狄珍妮絲第二個主要電視節目。1997年她在ABC情景喜劇「艾倫」(Ellen)中以女同性戀身分出櫃，節目次年被砍。這位喜劇演員和製作人表示，她會花點時間考慮下一個職涯發展方向，但首先她和德羅西要去盧安達旅行。

實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，主持人艾倫(右)擁抱...
實境節目「艾倫秀」播映19年後畫下句點。圖為錄製最後一集時，主持人艾倫(右)擁抱歌手Pink。(美聯社)

節目的最後，艾倫狄珍妮絲向觀眾發出感言：「若要說我在過去19年的成就，我希望我激勵了你做自己，做你真正真實的自己。若有人勇敢地告訴你，他們是誰，即使你不理解，也請勇敢支持他們。透過敞開心扉和抱持開放心態，你會變得更有同情心；而同情，讓世界更美好。」

艾倫狄珍妮絲 同性戀 疫情

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