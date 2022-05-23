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中俄朝威脅下 日本力建印太架構甩戰敗國形象

編譯柯立偉／綜合22日電
配合美國積極推動印太計畫的日本首相岸田文雄，23日將與拜登總統會談。(Getty Images)
配合美國積極推動印太計畫的日本首相岸田文雄，23日將與拜登總統會談。(Getty Images)

近年來，為防堵中國勢力擴張，本受「戰後和平憲法」制約的日本政府動作頻頻，自2007年前首相安倍晉三向印度提出連接印度與日本「自由繁榮之弧」的印太架構構想後，現任首相岸田文雄在面對俄羅斯侵略烏克蘭的多變國際形勢下，續推安倍外交政策，要在中朝俄三國強敵環伺下為自己尋得一線生機，使日本愈發走向國際，不再只是唯唯諾諾的二戰戰敗國形象。

東京當局深知，面對北疆日俄領土爭議與西境中朝兩國擁核自重的環境，倘若面對莫斯科侵略烏克蘭的舉措再不站上國際舞台發聲，日後必將四面楚歌；因此岸田政府不只在俄軍揮軍烏克蘭時迅速配合美國祭出經濟制裁、執政黨4月更通過法案，將國防預算由國家總預算占比1%調升至2%，甚至遍訪歐洲及東南亞盟邦矢言團結民主國家領導人共同保護民主。

岸田文雄5月訪歐時與歐洲領導人發表聯合聲明，指「日本反對任何國家在任何地點片面改變現狀，同時對南海軍事化的相關報導表示關切」；專家分析，這份聲明表面是在譴責俄羅斯侵烏之舉，實則藉烏俄戰爭劍指中國，向北京傳達「日本對烏俄戰爭沒有坐視不理，同樣也不會對東亞政局變遷坐視不理」的訊息。

然而，即便東京成功說服印度，並引入澳洲與美國的力量，以「自由繁榮之弧」的初步印太架構構想促成「四方安全對話」(QUAD)，但因中國對南海的主權聲索愈發強烈，在「一帶一路」的政策指引下大規模填海造陸、派駐重兵把守，日本2016年進一步倡議「自由開放印太」(FOIP)，聯合東南亞各國保持南海自由航行。

與此同時，隨著日本與中國漸行漸遠，日方也向美國尋求更堅實的安全保證；去年12月開始，執政黨議員內部有呼籲政府與美國共同合作研究加強日本「反擊能力」的聲浪，以有更多的軍事籌碼與北京斡旋；此舉某種程度上碰到了日本憲法第九條的限制，一開始引起民間反對聲浪。

天普大學國際關係教授布朗(James Brown)說：「日本民眾向來對軍備戒慎恐懼，『和平主義』一直被奉為圭臬，民眾多認為日本只應維持自衛戰力，不應擴充打擊能力」；但隨著烏俄戰事打響，東京大學的一份民調居然顯示全日本有64%的民眾支持加強軍備防禦，是自2003年開始此項調查後的最高紀錄；說明日本可為華盛頓在東亞的重要夥伴，國際上能與印度合作、內政上亦能說服國民，牽制中國向外發展的企圖。

日本 印度 烏克蘭

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