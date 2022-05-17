我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

去年買預售屋 今年房貸利率翻倍「每月多繳數百元」

記者顏伶如／綜合報導
部分購屋族簽約買下房屋，如今面臨房貸利息恐比原本的增加將近倍。（Getty Images）
部分購屋族簽約買下房屋，如今面臨房貸利息恐比原本的增加將近倍。（Getty Images）

受到升息影響，某些簽約買下仍在興建中房屋，但尚未完成過戶的消費者，如今面臨的意外狀況是，房貸利息恐將比原本預期的增加將近一倍。

畢瑞吉斯(Taylor Briggs)與妻子2021年夏天繳付頭期款，買下一棟位於明尼蘇達州薩維奇(Savage)的新建房屋，當時房貸利息為2.875%。今年1月間，畢瑞吉斯夫妻有機會選擇在75天內以3.75%鎖定利率，不過兩人考慮到施工嚴重延誤而未接受。

畢瑞吉斯說，當時不曾料想到的是，利息後來快速增加，到了2月間變成以4.375%鎖定利率45天，提高頭期款金額後將利率壓到3.625%，房屋已於3月間過戶。

今年購買新建房屋的消費者，遭遇問題一波又一波，包括供應鏈緊縮及缺工問題導致施工進度延誤，後來又發現房貸利率調高。今年初或2021年當中簽約購屋的消費者，當時估計買房之後每個月需要繳交的房貸，利率大多在3%左右或不到3%，直逼史上新低紀錄。

不過，聯準會宣布升息之後，根據房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)統計，房貸利率在今春平均已增加到大約5.3%。

華爾街日報分析，利息升高的結果是，消費者每個月要多繳數百元房貸，如果不能承擔這筆額外開銷，民眾只能放棄買房夢想，頭期款泡湯。

房貸仲介及房屋建商指出，到目前為止，大多數申請房貸民眾都願意承擔額外開銷以保住房貸。然而，新建房屋房價迅速增加，加上房貸利率變高等因素，恐讓未來幾個月新屋市場變得冷卻。

報導指出，相較之下，成屋市場受到升息風險衝擊較少，因為房子通常在簽約後一個月到兩個月之內便完成過戶，擔心利息波動的買房民眾可以選擇鎖定利率，期間通常是30天至60天裡。

全美房屋銷售當中，約有10%是購買新建房屋，買主簽訂購屋契約之後繳交頭期款，等待完工過戶。供應鏈問題導致施工耽擱，許多新建房屋過戶因此拖延數周，甚至數月。約翰勃恩斯房地產顧問公司(John Burns Real Estate Consulting)研究部主任帕拉西歐斯(Rick Palacios Jr.)分析，這種狀況造成許多不確定因素出現，購屋民眾變得無力買房的機率隨之增加。

帕拉西歐斯說，建商可以把房子賣給排在候補名單上的消費者，但今年4月間約翰勃恩斯房地產顧問公司在一項調查研究裡發現，某些建商反應說，升息消息傳出之後，有興趣等候買房機會的候補名單跟著縮水。

部分購屋族簽約買下興建中房屋，如今面臨房貸利息恐比原本的增加將近倍。（Getty...
部分購屋族簽約買下興建中房屋，如今面臨房貸利息恐比原本的增加將近倍。（Getty Images）

利率 升息 供應鏈

上一則

南加教會槍案／醫師鄭達志1人擋3槍 陪母作禮拜遇死劫

下一則

白宮解決奶荒 允亞培奶粉廠復工、開放進口配方奶

延伸閱讀

去年買預售屋 今年房貸利率恐翻倍 新屋市場料冷卻

去年買預售屋 今年房貸利率恐翻倍 新屋市場料冷卻
中國降房貸救房市 首購族最低利率下限從4.6%調到4.4%

中國降房貸救房市 首購族最低利率下限從4.6%調到4.4%
中國救房市 首間自住房貸降0.2%

中國救房市 首間自住房貸降0.2%
現在買房 僅30%認是好時機 蓋洛普調查44年來首次跌破50%

現在買房 僅30%認是好時機 蓋洛普調查44年來首次跌破50%

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44
一名男子14日下午闖入位於紐約州水牛城的Tops Friendly Market開槍，至少八人死亡。(美聯社)

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

2022-05-14 16:52
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次