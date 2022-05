烏克蘭反攻 俄軍撤出哈爾科夫 烏東持續激戰

烏軍聲稱,包圍哈爾科夫的俄軍已被逐退,圖為殘破的「哈爾科夫」標誌和一輛被擊毀的裝甲車。(歐新社)

俄羅斯 軍隊連續數周猛烈轟炸烏克蘭 第二大城哈爾科夫後,目前已經從附近撤退,但俄烏兩軍仍在東部頓涅茨克省激戰。

隨著俄軍的撤退,烏軍逐一反攻及收復哈爾科夫附近的俄軍陣地,包括位於哈爾科夫以東40公里處的北頓涅茨河(Siverskyi Donets River)沿岸。

哈爾科夫位於俄羅斯邊境 附近,戰前人口約為140萬,主要講俄語,俄烏戰爭一開始已是俄軍的關鍵軍事目標,也是莫斯科希望占領及控制的主要城市。

總部位於華盛頓的智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)認為,烏克蘭似乎贏得了哈爾科夫戰役,烏軍抵禦了俄軍包圍,然後將他們從城市周圍驅逐出去,情況就如基輔之戰一樣。

消息指,俄軍可能會移往東南方的伊久姆(Izium),這個地區上月遭俄軍占領,現已成為其重要指揮中心。

烏克蘭軍方表示,俄軍從哈爾科夫撤退,可能是為了專注於守衛其補給線,但同一時候繼續以迫擊砲、大砲和空襲攻擊頓涅茨克,可能企圖消耗烏克蘭軍隊並摧毀防禦工事;國防部長列茲尼科夫(leksii Reznikov)說,目前正在進入一個新的長期戰爭階段。

俄羅斯揮軍烏克蘭後,始終未能奪取首都基輔,攻打哈爾科夫也無功而返,因此目前集中力量攻擊包括頓涅茨克及盧甘斯克在內的烏東頓巴斯地區;該地區是烏國重要工業區,大部分由莫斯科支持的分離主義者控制。

分析指出,俄軍轉戰於此,是為了殲滅烏軍在這裡最有經驗及裝備最精良的部隊。

烏克蘭獨立軍事分析家日丹諾夫(Oleh Zhdanov)說,在北頓涅茨克市附近戰鬥非常激烈,烏軍在那裡發起反擊,但未能阻止俄羅斯的前進;目前該地區約有4萬烏軍。

俄軍目前已占領頓巴斯一些村莊和城鎮,包括戰前人口約為5.5萬的魯比日內(Rubizhne)。

面對俄軍的猛攻,烏軍在過去一天重新奪回六個城鎮及村莊;總統澤倫斯基14日晚上發表講話承認,頓巴斯的局勢非常困難,因為俄軍仍然希望取勝,「烏克蘭人正一步一步的被迫離開被占領的土地」。